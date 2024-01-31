Показник захворюваності як на грип, так і на коронавірус майже на 7% вищий за епідемічний поріг.

У 22 регіонах України зафіксовано інтенсивне зростання захворюваності на грип та ГРВІ, особливо серед дітей до 17 років. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він розповів про епідеміологічну ситуацію в країні з початку цього епідсезону. "Майже на 7% більше того епідемічного порогу, який був розрахований для України. Тобто, ситуація погіршується. Вже зараз в трьох областях України – Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій перевищення епідемічного порогу високого рівня. Це ті області, де вже застосовуються певні протиепідемічні заходи. В п’ятьох областях - це Вінницька, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська, середній рівень. Інші регіони України, ще не мають епідемічного рівня, там ситуація поки що стабільна", - розповів про ситуацію Кузін.

Він додав, що від початку цього епідсезону зареєстровано 22 летальних випадки внаслідок грипу, переважно серед людей похилого віку, які не мали щеплення проти грипу.

Відео дня

Кузін зазначив, що зараз у більшій частині України циркулюють одночасно віруси грипу А і Б. "Через це в переважній більшості зростання захворюваності відбувається саме серед дітей до 17 років. У дітей грип починається раптово, з різкого підйому температури. Найчастіше серед симптоматики - кашель, утруднене дихання, виділення слизу, біль у горлі, які додаються трохи згодом. Грип протікає у важкій формі у дітей, які мають супутні неінфекційні захворювання, зокрема, цукровий діабет, бронхіальна астма або надмірна вага. Щодо загального перебігу хвороби, цей епідеміологічний сезон не відрізняється якоюсь особливою клінічною симптоматикою",- пояснив фахівець.

Крім того, за словами головного державного санітарного лікаря, в Україні було зареєстровано більше 130 тис. випадків захворюваності на коронавірус, в тому числі з летальними наслідками. Кузін нагадав, що проти коронавірусу варто зробити щеплення.

Він зазначив, що запровадження більш жорстких карантинних заходів, зокрема, у вигляді карантину в школах по всій Україні, наразі не прогнозується. Такі заходи, як карантини або подовження канікул, за відповідним поданням від головного санітарного лікаря області, вже активно впроваджуються в тих регіонах країни, де є різке зростання захворюваності на ГРВІ або перевищення епідемічного порогу. "Сказати так, що у нас зараз є підстави для того, щоб цю ситуацію кваліфікувати, як надзвичайну національного рівня, то поки немає. Поки що цей сценарій не розглядається", - акцентував Кузін.

Також головний державний санітарний лікар розповів про епідеміологічну ситуацію з кором в Україні, враховуючи нещодавно зафіксований випадок захворювання на Одещині. "Ситуація в Одесі зараз характеризується таким чином, що минулого тижня у двох дітей з однієї родини було підтверджено випадки кору. Але, вони не були щеплені проти цього інфекційного захворювання, прибули з Румунії, де перебували протягом 3-х місяців. На сьогодні ці діти вже виписані з лікарні та перебувають в задовільному стані. Було проведено епідрозслідування щодо контактних осіб і зараз проводяться протиепідемічні заходи. Ситуація контрольована, а Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб зараз застосовує всі необхідні профілактичні протиепідемічні заходи",- пояснив Кузін.

Він додав, що Україна має достатній рівень забезпеченості вакциною проти кору, зокрема, комплексно поєднаною вакциною проти кору, паратиту і краснухи. "Цих запасів нам вистачить щонайменше до вересня 2024 року. Таким чином, діти які пропустили це щеплення або не встигли вакцинуватися минулого року, мають зробити це зараз. Дефіциту вакцини не відчувається",- констатував Кузін.

Ситуація з грипом і ГРВІ в Україні

Україна перебуває в епідемічному сезоні захворюваності на грип та ГРВІ

Станом на січень 2024 року в Україні було зареєстровано кілька випадків нової мутації коронавірусу "Дженні", який є однією з варіацій штаму коронавірусу "Омікрон". У вересні 2023 року в США вперше було виявлений цей субваріант коронавірусу, згодом в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Британії.

Наприкінці 2023 року в Міністерстві охорони здоров’я інформували, що за рік в Україні на кір захворіло уп’ятеро більше людей, ніж у 2022 році. Зазначалося, що у всьому світі ситуація із кором залишається дуже напруженою, а 5 грудня минулого року в Румунії було оголошено епідемію кору.

Вас також можуть зацікавити новини: