Що купити для захисту від можливої хімічної атаки і де ховатися-розповість УНІАН.

11 квітня в Маріуполі сталася хімічна атака - війська РФ завдали удару по місту невідомою отруйною речовиною. Ця атака може бути не останньою - ймовірність подальших хіматак по Україні досить висока.

Раніше УНІАН розповідав алгоритм дій, якщо сталася хімічна атака зарином. Росія також може атакувати Україну хлором і аміаком.

Хімічна атака: як захиститися

Дізнатися про хімічну атаку можна по телевізору, радіо, зі ЗМІ, з гучномовців на вулиці. У разі несення удару отруйними речовинами в населеному пункті спрацює повітряна тривога.

Кращий захист від хімічної атаки - це протигаз. Купити його можна в аптеці або військовому магазині. Однак дістати протигаз зараз майже неможливо. Тому можна приготувати спеціальний розчин, яким потрібно змочити ватно-марлеві пов'язки в разі хіматаки.

Рекомендується приготувати два розчини: на випадок атаки хлором і аміаком. Їх досить приготувати один раз і потім зберігати в недоступному для дітей місці.

Для приготування розчинів знадобляться 2 порожні пляшки ємністю по 500 мл, кип'ячена вода, лимонна кислота і сода. На 0,5 літрів води візьміть 1 ст. ложку соди (для хлор-атаки) і на другі 0,5 літром води - 1 ст. ложку лимонної кислоти або оцту (у разі атаки аміаком).

Наповніть пляшки водою з содою і з лимонною кислотою. Підпишіть пляшки словами "аміак" і "хлор", щоб не переплутати. У разі хімічної атаки змочіть марлеву пов'язку у відповідному розчині і вдягніть на обличчя.

Куди ховатися в разі хімічної атаки

Якщо ви не можете покинути заражений район - замкніться в приміщенні і щільно закрийте вікна і двері. Щілини заклейте скотчем або заткніть тканиною. У разі атаки аміаком спускайтеся в підвал, підземну парковку або на нижні поверхи, оскільки цей газ легкий і піднімайте вгору.

Якщо ж Росія атакувала хлором - укриття потрібно шукати на верхніх поверхах, оскільки цей важкий газ опускається на землю.

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