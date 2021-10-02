Сьогодні вірус папіломи людини (ВПЛ) надзвичайно поширений у суспільстві.
Більшість людей інфікуються ним невдовзі після початку статевого життя. Принаймні половина сексуально активних осіб у певний момент життя матиме ВПЛ — і інфікування може відбуватися повторно.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
"Розрізняють 100 видів ВПЛ. Багато з них не проявляються симптоматикою та минають самі без будь-яких втручань через кілька місяців після інфікування, і майже 90% - протягом 2 років. Проте, яких як мінімум 14 типів ВПЛ призводять до розвитку онкологічних захворювань. Два типи ВПЛ (16 и 18) спричиняють 70% випадків раку і передракових уражень шийки матки. Є також фактичні дані про зв'язок ВПЛ з онкологічними захворюваннями ануса, вульви, піхви, пеніса та ротоглотки", - свідчать дані ВООЗ.
Читайте такожЗавагітніти чи захворіти: експерти розказали, у чого вищі шанси після незахищеного сексу
ВПЛ передається статевим шляхом, але для передачі вірусу не обов'язковий секс з проникненням. Шляхом передачі інфекції також є тілесний генітальний контакт. Щоб знизити ймовірність зараження ВПЛ, ви можете вдатися до кількох заходів, радять в МОЗ.
- Проходити вакцинацію. Зупинити передачу папіломавірусу від людини до людини можна завдяки вакцинації.
Щеплення захищає дівчат від розвитку раку шийки матки, а як дівчат, так і хлопців — від раку порожнини рота й горла, статевих органів і ануса. Щеплення проти ВПЛ проводять у 84 країнах світу, наприклад, у США, Канаді та більшості країн ЄС. Близько 80 мільйонів людей у всьому світі уже вакцинувались проти папіломавірусу.
Заведено вважати, що ця вакцина рекомендована виключно дівчатам. Їм варто щепитися двома дозами у віці 9–14 років ще до початку статевого життя. Проте в деяких країнах це щеплення вже рекомендоване також і хлопчикам, наприклад, у США, Великобританії та Ізраїлі. Адже хлопці надалі можуть бути носіями інфекції.
Людям, які живуть із ВІЛ, для захисту від папіломавірусної інфекції, незалежно від виробника вакцини та віку вакцинації, потрібно ввести 3 дози вакцини.
В Україні вакцина від папіломавірусу не включена до Національного календаря профілактичних щеплень, тож батькам варто самостійно потурбуватися про імунопрофілактику своїх дітей. Ця вакцина не обов’язкова, проте рекомендована.
- Здійснювати скринінг на рак шийки матки.
Регулярні рутинні обстеження у гінеколога для жінок у віці від 21 до 65 років може запобігти розвитку раку шийки матки.
- Правильно використовувати латексні презервативи кожен раз, коли ви займаєтеся сексом.
Це може знизити ймовірність зараження ВПЛ. Але ВПЛ може інфікувати ділянки, не захищені презервативом - отже, презервативи не можуть в повній мірі захистити від зараження ВПЛ.
- Підтримувати взаємно моногамні відносини, або мати секс тільки з одним статевим партнером, для якого ви також є єдиним партнером.
Як писав УНІАН, ІПСШ – інфекції, що передаються статевим шляхом. За даними ВООЗ, кожен шостий житель на земній кулі страждає якою-небудь з цих хвороб. Причому високорозвинені країни мало відстають від країн третього світу з захворюваності, а за деякими показниками навіть перевершують.