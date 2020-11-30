Психічне та фізичне здоров'я нещодавно розлучених було гіршим, ніж у основної групи населення, і що більш високий рівень конфліктів передбачав погіршення психічного здоров'я, незалежно від інших факторів.
Читайте такожВчені з'ясували, через скільки часу людина стане щасливою в шлюбіПро це свідчать висновки дослідження, представлені в журналі Frontiers in Psychology, передає medikforum.
"Попередні дослідження не вивчали наслідки розлучення без тривалих періодів розлуки, що мали місце до розлучення", - розповідає професор Герт Халд з Копенгагенського університету в Данії.
Вчені зосередилися на вивченні пар, які в середньому отримували розлучення протягом п'яти днів після подачі заяви. Використовувалися дані 1,8 тис. недавніх розлучень. Колишні пари заповнили анкети про своє минуле, стан здоров'я і розлучення.
Вчені встановили, що у чоловіків більш високий заробіток і молодий вік передбачали краще фізичне здоров'я, в той час як народження більшого числа дітей, поява нового партнера і навіть більша кількість попередніх розлучень були пов'язані з кращим психічним здоров'ям.
У жінок більш високий заробіток, новий партнер і менша кількість розлучень в минулому були пов'язані з поліпшенням фізичного здоров'я, в той час як початок розлучення і поява нового партнера передбачали поліпшення психічного здоров'я.
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