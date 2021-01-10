Слова любові і підтримки вірні супутники щасливих відносин.

Слова любові і підтримки вірні супутники щасливих відносин. Є фрази, які щасливі партнери говорять один одному кожен день.

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1. "Я люблю тебе". Це ключовий момент. Партнери в щасливих відносинах ніколи не упускають моменту, щоб ще раз сказати ці слова і не рахують, хто і скільки разів їх повторив, боячись переборщити.

2. "Дякую". Це не тільки ознака хорошого виховання – в щасливих відносинах люди не сприймають один одного, як належне, а навпаки, дуже цінують. Тому вони висловлюють подяку партнеру навіть за найдрібніші вчинки.

3. "Доброго ранку" і "добраніч". І мова тут не тільки про дні, коли ви засинаєте і прокидаєтеся не разом – щасливі пари бажають один одному приємних снів і вітають кожен день просто, щоб проявити турботу про партнера.

4. "Прости мене". Знову ж таки, багато хто просить вибачення один у одного. Але найчастіше ці слова вимовляються в надії, що партнер скаже те ж саме або потім, щоб формально закінчити сварку. Але люди, які перебувають у щасливих стосунках, вибачаються абсолютно щиро і дійсно докладають зусиль, щоб загладити свою провину.

5. "Пишаюся тобою", "я так радий/рада за тебе". Визнавати досягнення своєї другої половини і щиро радіти за неї - не найлегша справа, особливо, якщо ти не можеш похвалитися тим же. Проте, щасливі пари вміють відкинути свою особисту невпевненість і щиро порадіти за партнера. Кожен з учасників гармонійних відносин розуміє, що у нього є своє власне життя і дорога до успіху, тому всіляко заохочує партнера до досягнення нових висот.

6. "Ми-класна команда!». Можливо, подібне формулювання більш звичне для дружніх відносин, але партнери в щасливій парі прекрасно знають, що таке бути командою. Так, вони двоє дорослих і самодостатніх людей, які люблять один одного, але, в той же час, вони готові діяти згуртовано і спільно у вирішенні проблем або досягненні цілей.

7. "Мені дуже пощастило з тобою". Люди в щасливих відносинах розуміють, як їм пощастило зустріти один одного. Вони готові зізнаватися в цьому всьому світу, але найголовніше, що вони говорять про це своїм партнерам.

8. "Бережи себе". Щасливі закохані переживають про благополуччя один одного і роблять все для того, щоб обранець був щасливим, здоровим і в безпеці. Все це наочно демонструє проста фраза «бережи себе», яку варто вважати негласним зізнанням в коханні.

9. "Повеселись там". Як би нам цього не хотілося, ми не можемо проводити абсолютно весь час в компанії коханого: є суто чоловічі посиденьки, ділові корпоративи та інші заходи, на які запрошують без +1. Мудрість полягає в тому, щоб щиро побажати партнеру добре провести час без ревнощів і сарказму. Це демонструє те, що ти особистість незалежна і цілком можеш насолоджуватися вечером, проведеним наодинці.

10. "Як пройшов твій день?». Люди в щасливих відносинах щиро цікавляться життям один одного, вони завжди обговорюють все погане і хороше, що сталося за день. Крім того, вони вміють слухати, не перебиваючи і завжди готові підтримати партнера, якщо у нього немає настрою.

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Автор: УНІАН