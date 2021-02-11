Тема статевого життя людей є для вчених однією з найцікавіших, оскільки на багато питань науковий світ досі не знайшов відповіді.
Читайте такожРік без сексу: журнали з'ясували, як пандемія змінила сексуальне життя людейНещодавно група міжнародних дослідників систематизувала безліч наукових робіт щодо сексу і вирахувала ідеальну тривалість статевого акту. Більш того, вчені навіть склали спеціальну шкалу.
За даною шкалою вважається, що короткий статевий акт триває від однієї до двох хвилин. Від трьох до семи хвилин - це нормальний секс, а ідеальним вважається статевий акт від семи до тринадцяти хвилин. Секс від 14 до 30 хвилин вважається "затягнутим", передає medikforum.
Фахівці відзначають, що на ці "нормативи" орієнтуватися не варто, оскільки головне, щоб партнери отримували задоволення.
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