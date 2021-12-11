Формат інформування через одноразові горнята вибрали не випадково, адже за словами соцпрацівниці, дівчата діляться своїми проблемами найчастіше з подругами за кавою.

У кав’ярнях Івано-Франківська з’явилися унікальні одноразові горнята, які допомагають молодим дівчатам розпізнати токсичні стосунки.

Про це йдеться у сюжеті місцевого "Каналу 402".

"Дівчата купують каву в цих стаканчиках, бачать QR-код, за посиланням переходять на нашу сторінку в інстаграмі, читають там про аб'юзні стосунки, там є багато інформативних постів, відео", – розповідає соцпрацівниця Г.О "Д.О.М.48.24" Юлія Князюк.

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Місцева мешканка Соломія Сташко була свідком такої ситуації, її подруга зазнавала цькувань зі сторони свого хлопця і нічого з цим вдіяти не могла.

"Вона казала: "Я його так люблю і розійтися з ним не можу". Я бачила в якому вона поганому моральному стані. Дуже маніпулятивні стосунки, все йшло до того, що вона почала калічити себе", – розповідає дівчина.

Формат інформування через одноразові горнята вибрали не випадково, адже за словами соцпрацівниці, дівчата діляться своїми проблемами найчастіше з подругами за кавою.

"Дівчатам легше розповісти подрузі ніж батькам, чи звернутися в поліцію чи до фахівців. Тому потрібно щоб кожна дівчина була обізнана, якщо подруга прийде поскаржитись їй, щоб вона знала що робити і як реагувати", – каже Князюк.

Нагадаємо, як писав УНІАН, психолог розповіла про ознаки аб'юзивних стосунків.

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Автор: Вікторія Гордієнко