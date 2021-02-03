Центр громадського здоров'я МОЗ України оголосив тендер на проведення ринкового дослідження, присвяченого гомосексуальним відносинам між чоловіками.
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Відповідна інформація з’явилась на сайті державних закупівель Prozorro.
Тендер був оприлюднений 1 лютого, він передбачає проведення «організації та проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками у 2021 році».
Очікувана вартість проекту - 10 240 669 гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій настає 5 березня, а початок аукціону намічено на 9 квітня.
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