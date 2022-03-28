В країні скасували майже всі епідемічні обмеження, окрім носіння масок у громадських місцях.

В Іспанії відсьогодні, через два роки з моменту оголошення пандемії COVID-19, коронавірусна інфекція практично прирівнюється до звичайного епідемічного захворювання на кшталт грипу.

Той, хто заразився вірусом Sars-CoV-2 і у кого не виявилися симптоми захворювання, а якщо і проявилися, то у легкій формі, зможе продовжувати вести звичайний спосіб життя, і дотримання режиму домашньої ізоляції не буде для нього обов'язковим, повідомляє Deutsche Welle.

Тільки на тих, хто перебуває у групі ризику, поширюватимуться старі вимоги. До таких входять громадяни віком від 60 років, люди з ослабленим імунітетом, а також вагітні жінки та медичні працівники. Єдине, що залишилося від колись радикальних заходів, націлених на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, – це обов'язкове носіння медичних масок у закритих громадських приміщеннях, а також у громадському транспорті – автобусах, потягах, літаках.

Епідеміологічна ситуація в Іспанії, яка сильно постраждала на початку пандемії, останнім часом значно покращилась. Семиденний показник поширення Sars-CoV-2 минулої п'ятниці становив у середньому по країні 227 нових випадків захворювання на 100 тис. жителів (для порівняння: у Німеччині цей показник перевищує зараз 1,7 тис. випадків). Майже 85% населення пройшли базову вакцинацію (у Німеччині – менш як 76%).

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, за два роки пандемії у світі COVID-19 захворіли понад 480 млн 905,8 тис. осіб, померли майже - 6 млн 123,5.

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