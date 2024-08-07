Літню жінку госпіталізували в одну з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані.

В Івано-Франківській області зафіксовано перший летальний випадок від нового субваріанта коронавірусу FLiRT: померла 80-річна жінка із супутніми захворюваннями.

Її інфікування підтвердили в лабораторії. Про це в коментарі Суспільному розповів генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук.

За його словами, 80-річна жінка - мешканка однієї з громад Івано-Франківського району.

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"Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми і це було клінічно та лабораторно підтверджено", - розповів Савчук.

Літню жінку госпіталізували в одну з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані: її пролікували і стан стабілізувався.

"Жінку перевели в терапевтичне відділення і після того через кілька днів вона померла. Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", - сказав Савчук.

За його словами, у регіоні субваріант FLiRT поки що підтвердили тільки в померлої пенсіонерки, однак коронавірусна хвороба активно циркулює.

"У понеділок, 5 серпня, ми мали 20 нових підтверджених випадків COVID-19, а сьогодні за день - діагностовано в лабораторії 63 випадки. Якщо порівняти між червнем і липнем, то ми маємо збільшення кількості хворих на 11%", - додав Савчук.

Коронавірус в Україні - деталі

На заході України збільшується кількість випадків захворювання на COVID-19. Зокрема, це фіксується у Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях. Так, за інформацією Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, коронавірусу в регіоні побільшало.

"За останній тиждень захворіли 496 мешканців, із них - 54 дитини проти 203 (45 дітей) за попередній тиждень. Серед дітей 50% - діти від 0 до 4 років. 22% захворілих - люди, старші за 65 років. Госпіталізовано 41 хворого - 8%", - ідеться в повідомленні.

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