Наразі є чіткі інструкції для лікарів епідеміологів, як в Україні, так і усьому світі.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що в Україні будуть зареєстровані випадки мавпячої віспи, але епідеміологічного спалаху не буде.

Як Кузін розповів в інтерв'ю Суспільному, наразі у світі зареєстровано вже понад 170 випадків мавпячої віспи. Санітарний лікар пояснив, що для того, аби інфікуватися, потрібно мати тісний контакт з інфікованим, і хвороба передається не так швидко, як коронавірус.

"Не достатньо поспілкуватися з людиною поруч, потиснути їй руку, треба мати доволі тривалий близький контакт, як з виділенням цієї людини, або з, наприклад, кров‘ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не є така велика, як при ковіді", — додав Кузін.

Він наголосив, що наразі є чіткі інструкції для лікарів епідеміологів, як в Україні, так і усьому світі.

"Алгоритм дуже схожий за ковідом. І впродовж інкубаційного періоду і впродовж самої хвороби ці люди повинні перебувати в закладі охорони здоров‘я. Це по суті лікування і дорівнює невеличкому карантину. Після того, як людина одужала, вона вже не представляє ніякої загрози для навколишнього середовища, для людей і у тому числі вона не є інфекційна для них", — додав Кузін.

Лікар розповів, що наразі у світі не планують проводити масову вакцинацію від мавпячої віспи.

"Захворювання доволі рідко протікає у важкій формі, тому швидкість передачі його є мінімальною, тому ризики його епідемічного поширення для світу також мінімальні", — сказав медик.

Він висловив упевненість в тому, що в Україні такі випадки будуть зареєстровані.

"Але ми дійсно точно знаємо, яким чином проводити епідеміологічне розслідування, ми точно знаємо чим лікувати, як лікувати. І що треба застосовувати, щоб цей випадок був локалізований. Тому я не впевнений, що буде спалах", — наголосив він.

Як відомо, Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

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