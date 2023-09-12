У міністерстві пропонують запровадити вікові рамки продажу таких препаратів.

У Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що не заперечують щодо продажу препаратів для екстреної контрацепції без рецепта. Міністерство закликало виробників перереєструвати такі препарати як безрецептурні.

Свобода вибору – основа демократичних суспільств, наголосили у МОЗ. Зокрема, додали у відомстві, це і право жінки перервати небажану вагітність, особливо, коли йдеться про випадки сексуального насилля.

"Однак, усі контрацептиви екстреного застосування є гормональними, а отже, можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки. Тому засоби екстреної контрацепції наразі реалізуються в Україні за рецептом. Але не через те, що такою є позиція МОЗ, а тому, що так вирішив виробник, який зареєстрував лікарський засіб в Україні", - пояснили у міністерстві.

Зазначається, що засоби екстреної контрацепції зазвичай мають 2 діючі речовини: левоноргестрел та уліпристалу ацетат. Зокрема, препарати на основі левоноргестрелу відпускаються без рецепта у 23 країнах ЄС, але у низці країн – зокрема Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі – вони є рецептурними.

"Що далі? Міністерство охорони здоровʼя не заперечує щодо переведення категорії відпуску препаратів для екстреної контрацепції до групи ліків, які відпускаються без рецепта. Однак, з чіткими обмеженнями їх відпуску щодо віку пацієнтів", - наголосили у МОЗ.

Зокрема, міністерство вже звернулося до виробників – як оригінальних препаратів екстреної контрацепції, так і дженериків – з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів.

За попередньою інформацією, один з виробників оригінальних ліків вже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату.

За даними МОЗ, у разі подання виробниками всіх необхідних документів, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме близько місяця.

Ліки за рецептом

Як відомо, з квітня Міністерство охорони здоров’я запровадило електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Тоді стало відомо, що усі гормональні препарати, зокрема й препарати екстреної контрацепції, були та є рецептурними. Згодом у МОЗ пояснили, що не розширювали та не змінювали перелік препаратів, а електронний рецепт запровадили як додатковий інструмент (крім звичайного паперового рецепту) для вже чинного списку ліків.

У травні на сайті Кабміну створили петицію із проханням забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції. За три місяці її підписали понад 25 тисяч українців. Зокрема, за скасування рецептів на препарати екстреної контрацепції виступили правозахисники та активісти, адже ці препарати також допомагають жінкам, які постраждали від зґвалтування.

За словами авторки петиції Анни Туманян, такі ліки найбільш ефективні впродовж перших 12 годин після статевого акту, а далі їхня дієвість знижується. За такий короткий проміжок часу жінці майже неможливо записатися на прийом до лікаря та отримати рецепт.

Також у документі йдеться про те, що перешкоди в доступі до засобів екстреної контрацепції призведуть до збільшення кількості абортів, народження небажаних дітей і загалом до страждань жінок і дітей. На думку авторки петиції, негативні наслідки від можливого неправильного застосування екстреної контрацепції значно менші, ніж від небажаної вагітності.

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