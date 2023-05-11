Мама хлопця зазначила, що не знає хто став донором, але для них з сином він герой.

З лікарні "Охматдит" виписали пацієнта, якому вперше в Україні зробили трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора українця.

Як йдеться у повідомленні "Охматдиту", 18-річний Олег Шевченко з Павлограда Дніпропетровської області сьогодні виписується з лікарні після успішної трансплантації кісткового мозку (ТКМ). "Вперше в Українському реєстрі донорів кісткового мозку знайшли збіг з людиною з України. Так невідомий українець врятував життя Олега", - йдеться у повідомленні.

Лікарі "Охматдиту" розповіли, що минулого літа Олегові стало зле. Спочатку батьки подумали, що у дитини тепловий удар. Однак після аналізів стало зрозуміло: у дитини апластична анемія у важкій формі. Лікування розпочали у Регіональному медичному центрі родинного здоров’я у Дніпрі. "Але очікуваних результатів досягнути не вдалось і постало питання про проведення неродинної ТКМ", - йдеться у повідомленні.

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Як пояснив завідувач відділення ТКМ Олександр Лисиця, до повномасштабного вторгнення донорів знаходили з усього світу і їх стовбурові клітини могли доставити в Україну літаком. "Зараз цей шлях ускладнився: спочатку клітини доставляють до Польщі, далі курʼєр перетинає з ними кордон і наземно везе до Києва. Час у цій ситуації критичний: від часу забору до трансплантації має минути не більше 72 годин", - пояснив фахівець.

Засновник українського реєстру донорів кісткового мозку Роман Куць зазначив: "Зараз в українському реєстрі є 8840 потенційних донорів. У нас пішло 5 років роботи, віри, наполегливості, рішучості, впевненості, свідомості та великої любові, щоб вперше для пацієнта знайшли неродинного донора в Україні".

Мама Олега, Ірина не стримує своїх емоцій, коли говорить про добродія, який поділився стовбуровими клітинами з її сином: "Ми не знаємо, хто це, але для нас донор — герой. На наше щастя, якась чужа людина підійшла як донор і дала єдиний шанс моєму синові на життя".

Донорство кісткового мозку в Україні

У Києві охочих стати донором кісткового мозку безкоштовно реєструють на базі двох донорських центрів. В НДСЛ "Охматдит" неродинну ТКМ для дітей почали проводити у 2020 році. У 2022 році через повномасштабне вторгнення лікарня почала робити ТКМ і дорослим пацієнтам. За цей час було зроблено 60 ТКМ. Найбільш далеко знаходили донора з Індії.

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