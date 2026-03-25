Проби Манту в Україні вже не буде: чим замінять

В Україні скоротився часовий термін лікування туберкульозу

З квітня в Україні на заміну пробі Манту впроваджуватимуть поступово більш ефективні методи виявлення туберкульозу. Про це на брифінгу сказав генеральний директор Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.

"Україна широко впроваджує нові методи діагностики туберкульозу. Так званий тест вивільнення гама-інтерферону дозволяє виявляти туберкульоз, особливо у дітей, значно ефективніше і якісніше, аніж це було зроблено. З цього року Україна переходить поступово від проби Манту до шкірних тестів, які є більш чутливими і ефективнішими у виявленні безпосередньо туберкульозу. Із квітня місяця ця програма почне впроваджуватися в усіх регіонах України", - зазначив він.

Він зазначив, що у 2025 році в Україні зареєстровано15564 випадки туберкульозу ( з них у дітей – 530). "Це досить висока цифра, але це на 15% менше, аніж в 2024 році", - сказав Курпіта. В той же час наголосив, що ця статистика правдива, але вона не відображає всі випадки туберкульозу, бо під час війни доступ до медичної допомоги дещо обмежений, особливо в прифронтових регіонах.

Курпіта зазначив, що Україна перейшла на сучасні схеми лікування туберкульозу, які є значно коротшими. За його словами, йдеться про скорочення тривалості лікування з 18 до 6–9 місяців. Він зазначив, що зростає ефективність лікування. "Якщо порівняти з 2017 роком, то в нас тільки 50% людей вилікувалося, а зараз ми говоримо, що виліковується від туберкульозу 72-75%", - наголосив генеральний директор Центру громадського здоров’я.

Календар щеплень в Україні

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), з 1 січня 2026 року набув чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Одна зі змін у ньому стосується вакцинації проти туберкульозу. Вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на 3-5 добу як це відбувається зараз.

