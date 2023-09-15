Близько 2,2 млрд людей у всьому світі мають порушення зору, причому у половини з них проблем можна було б запобігти при своєчасному обстеженні.

Дослідження передбачають, що до 2050 року на короткозорість будуть страждати 4,7 млрд - майже половина (49,8%) населення світу.

Крім того, у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) про зір передбачається різке збільшення потреби в догляді за очима в найближчому майбутньому. У документі наголошується, що щонайменше 2,2 млрд людей у всьому світі мають порушення зору, причому у половини з них проблеми можна було б запобігти, пише Independent.

"Деякі люди не приділяють здоров'ю очей належної уваги і пропускають щорічні перевірки зору, які відіграють вирішальну роль у виявленні таких захворювань, як катаракта, глаукома і вікова дегенерація жовтої плями", - розповів офтальмолог Йорн Слот Йоргенсен.

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Фахівець зазначив, що пандемія коронавірусу також зіграла роль у погіршенні проблем із зором, зокрема, у збільшенні короткозорості. "З переходом на віддалену роботу люди стали проводити більше часу перед екранами для роботи і відпочинку", - констатував він.

Йоргенсен, а також консультант-офтальмолог і очний хірург в центральній лікарні Міддлсакса Евелін Менас назвали сім способів, якими люди можуть пошкодити зір, навіть не усвідомлюючи цього.

1. Менас зазначила, що зір потрібно перевіряти кожні два роки, а при потребі частіше. Йоргенсен додав, що раннє виявлення таких захворювань як глаукома, діабетична ретинопатія і дегенерація жовтої плями, мають вирішальне значення для ефективного лікування і збереження зору.

2. За словами Йоргенсена, широке використання цифрових пристроїв, таких як ноутбуки, планшети та смартфони, призвело до збільшення часу використання екрану як для роботи, так і для відпочинку. "Це може призвести до цифрового перенапруження очей, яке супроводжується такими симптомами, як сухість очей, головні болі та помутніння зору", - пояснив фахівець.

"Бажано знімати цифрове напруження очей, використовуючи правило 20-20-20", - порадила Менас. Це означає, що кожні 20 хвилин потрібно дивитись на щось на відстані 20 футів протягом 20 секунд.

3. Йоргенсен зазначив, що відмова від носіння сонцезахисних окулярів може призвести до шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання, що може сприяти таким захворюванням, як катаракта і вікова дегенерація жовтої плями. "Захист очей від ультрафіолетових променів у сонячну погоду необхідний для збереження здоров'я очей у довгостроковій перспективі", - пояснив він. Менас додала, що вплив ультрафіолету може також збільшити розвиток наростів на поверхні очей, званих птеригією, і попереджає: "Не всі сонцезахисні окуляри фільтрують ультрафіолетове світло, тому переконайтеся, що ваші окуляри це роблять. І ніколи не дивіться прямо на сонце, тому що це може спричинити сонячний опік макули, що може призвести до постійної втрати зору".

4. Здорове, збалансоване харчування може допомогти знизити ризик розвитку захворювань очей. Менас пояснила, що макула – частина сітківки, яка обробляє те, що людина бачить прямо перед собою – містить природні пігменти, такі як лютеїн і зеаксантин, які містяться в темно-зелених листових овочах, таких як шпинат і капуста. "Вітаміни А, С і Е також корисні, тому з'їдайте не менше п'яти порцій фруктів і овочів в день", - порадила вона. При цьому Йоргенсен додав, що для здоров'я очей в раціон потрібно включити листову зелень, яскраві фрукти і овочі, а також джерелами омега-3.

5. Якщо ви курець, відмова від куріння принесе користь не тільки вашому загальному здоров'ю, але і вашим очам, зазначила Менас. "Відмова від куріння є модифікованим фактором, який може знизити ризик розвитку певних захворювань очей, таких як катаракта".

6. Менас зазначила, що широко поширена помилка, що носіння прописаних окулярів погіршує зір. "Це твердження невірне", - підкреслила вона. "Основна причина для носіння прописаних окулярів - це просто те, що вони вам необхідні. Якщо ви нехтуєте їх носити, ви ризикуєте відчути головний біль", - пояснила вона.

7. Йоргенсен підкреслив, що робота або читання при недостатньому освітленні може змусити очі працювати з навантаженням, що призведе до напруження очей, дискомфорту і погіршення зору. Він зазначив, що хороше освітлення має життєво важливе значення для створення комфортних умов для читання і роботи.

Інші дані про зір

Дві третини українців мають короткозорість, а з віком вона може призвести до повної втрати зору. Статистику погіршують і інші хвороби, які викликають ускладнення всередині очей.

Крім того, майже 80% українських дітей відчувають проблеми із зором. Кількість тих, хто погано бачить щорічно збільшується на 230-250 тис.

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