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Отруєння в інтернаті на Рівненщині: кількість хворих перевищила 20 осіб (відео)

17:00, 26 вересня 2018
Новини регіонів
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Зросла кількість дітей, що отруїлися в інтернаті на Рівненщині / фото УНІАН

Серед хворих - 22 дитини та двоє співробітників інтернату, повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

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В інфекційні відділення Здолбунівської, Млинівської та Костопільської лікарень госпіталізовано 16 осіб, ще 8 дітей лікуються амбулаторно.

"За результатами епідеміологічного розслідування спалаху гострої кишкової інфекції встановлено, що збудником, який спричинив захворювання людей стала сальмонела ентерітідіс. Збудник був виявлений у хворих, в охолодженому сирому м’ясі та на робочих поверхнях харчоблоку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ймовірним джерелом інфекції могли стати два працівники харчоблоку, у яких виявили сальмонелу ентерітідіс.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня стало відомо про отруєння сімох вихованців та двох працівників інтернату на Рівненщині.

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Теги: #Рівненщина#отруєння