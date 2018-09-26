Отруєння в інтернаті на Рівненщині: кількість хворих перевищила 20 осіб (відео)

Ймовірним джерелом інфекції могли стати два працівники харчоблоку.

Від спалаху гострої кишкової інфекції у Мізоцькій школі-інтернаті на Рівненщині постраждало вже 24 особи.

Серед хворих - 22 дитини та двоє співробітників інтернату, повідомили у Рівненському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

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В інфекційні відділення Здолбунівської, Млинівської та Костопільської лікарень госпіталізовано 16 осіб, ще 8 дітей лікуються амбулаторно.

"За результатами епідеміологічного розслідування спалаху гострої кишкової інфекції встановлено, що збудником, який спричинив захворювання людей стала сальмонела ентерітідіс. Збудник був виявлений у хворих, в охолодженому сирому м’ясі та на робочих поверхнях харчоблоку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ймовірним джерелом інфекції могли стати два працівники харчоблоку, у яких виявили сальмонелу ентерітідіс.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня стало відомо про отруєння сімох вихованців та двох працівників інтернату на Рівненщині.