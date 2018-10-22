Булінг в школі на Закарпатті: 10-класниці підсипали віагру в напій (відео)

У дівчинки після інциденту боліла голова, її нудило.

У В.Ком'ятівській школі, що на Виноградівщині Закарпатської області, під час уроків неповнолітній підкинули в чашку капучино таблетку віагри.

Учениця 10 класу цієї школи класу Віра Д. із подружкою пішла до кафе й купила капучино, яке занесла в клас, повідомляє "Голос Карпат".

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За той час, поки вона пішла по класний журнал в учительську і повернулася назад, їй вкинули в капучіно таблетку віагри. Не знаючи про наявність таблетки, вона випила напій.

"І тільки після того, як вона вжила вказану рідину, хтось із її подружок сказав про те,що їй підсипали таблетку, - йдеться у повідомленні.

Зі слів неповнолітньої Віри, вона звернулася до медичного працівника, яка їй надала першу медичну допомогу. Після цього вона повернулася в школу, однак у неї боліла голова та її нудило.

Зазначається, що винних у цьому інциденті не покарано, а вчителі порадили батькам постраждалої дівчинку провести виховну бесіду з нею.

Як повідомляв УНІАН, у місті Коростень Житомирської області поліція розслідує обставини жорстокого побиття школярами восьмикласника однієї з шкіл міста.