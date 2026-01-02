Безкоштовний 'Скринінг здоровʼя 40+': в 'Дії' розкрили, як подати заявку на виплату

Українці не обмежені у виборі медзакладів для проходження скринінгу.

З 1 січня в Україні стартувала держпрограма "Скринінг здоров’я 40+", що дозволяє українцям пройти комплексне медичне обстеження. Заступниця міністра з цифрової трансформації Валерія Коваль в інтервʼю "РБК-Україна" розповіла, як українцям отримати цю виплату.

За її словами, запрошення на перевірку здоровʼя всі українці віком від 40 років отримають в Дії через 30 днів після дня народження. Далі українці можуть прийняти це запрошення, замовити спеціальну "Дія.Картку" і протягом 7 днів отримати на неї 2000 гривень. Зазначається, що ці гроші можна витратити лише на скринінг.

За словами Коваль, українці не обмежені у виборі медзакладів для проходження скринінгу. Так само не має жодного значення і місце реєстрації.

"Ви можете обрати будь-яку лікарню – державну, комунальну чи навіть приватну, – якщо вона є в переліку учасників програми, який незабаром оприлюднить НСЗУ", – зазначила Коваль.

Скринінг 40+: що відомо

Нагадаємо, програма раннього скринінгу здоров’я запрацювала з 1 січня 2026 року. Вона зокрема дозволить виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і проблеми психічного здоровʼя.

