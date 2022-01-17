За даними медиків, 9 з 10 смертей від COVID-19 у Греції припадає на громадян старше 60 років.

Відсьогодні у Греції почали виписувати щомісячний штраф у розмірі 100 євро усім людям віком від 60 років, які ще не були вакциновані від коронавірусу.

З моменту оголошення штрафів 90% громадян старше 60 років уже зробили щеплення або записалися на прийом до лікаря. Проте ще 10% - не вакциновані, пише Euractiv.

Зазначимо, уряд Греції вирішив зробити вакцинацію обов'язковою для громадян віком від 60 років, оскільки вони вважаються вразливою групою. Дев'ять із десяти смертей від COVID-19 припадає на громадян саме цієї категорії. Семеро з десяти пацієнтів в інтенсивній терапії старше 60 років та вісім із десяти пацієнтів не вакциновані.

Читайте такожМедиків у Франції та Греції зобов'язали вакцинуватися від COVID-19

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що поширення обов'язкової вакцинації на осіб молодших 60 років не розглядається принаймні на цей час.

Як повідомляють ЗМІ, у неділю, 16 січня, в Греції було зареєстровано 10 783 нових випадків, 95 смертей та 680 осіб у відділеннях інтенсивної терапії. Серед хворих у реанімаціях 81,47% не щеплені.

Вас також можуть зацікавити новини: