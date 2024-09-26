Жінка пізно звернулася за меддопомогою, а також мала важку серцеву патологію.

У Хмельницькому від гарячки Західного Нілу померла 60-річна місцева жителька, у якої захворювання спровокувало запалення оболонок головного мозку. Про це заявила завідувачка відділення для лікування дорослих хворих з інфекційними ураженнями нервової системи Хмельницької інфекційної лікарні Олена Маркевич, повідомляє Zaxid.net.

"Жінка пізно звернулася за медичною допомогою, коли гарячка Західного Нілу уже призвела до менінгоенцефаліту (запалення оболонок головного мозку – УНІАН.). Це спричинило інсульт, а оскільки пацієнтка ще мала супутнє захворювання – важку серцеву патологію, врятувати її життя не вдалося", – зазначила Маркевич.

За словами завідувачки відділення, 60-річна хмельничанка потрапила в лікарню через тиждень після того, як захворіла на гарячку – 13 вересня, а померла 17 вересня.

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"Загалом із початку вересня у нашому медзакладі перебували шестеро хворих на гарячку Західного Нілу віком від 20 до 70 років. Усі пацієнти при госпіталізації скаржились на різке підвищення температури тіла до 39,9°C, головний біль, біль у горлі, м'язах, суглобах і спині, слабкість, нудоту. Одна жінка померла, а всіх інших у задовільному стані уже виписали додому", – розповіла Маркевич.

Що відомо про хворобу

Гарячка Західного Нілу – це вірусна хвороба, що найчастіше передається через укуси комарів. У тяжких випадках супроводжується гарячкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку, лімфаденопатією, ураженням слизових оболонок, екзантемою.

80% людей, які інфікувалися вірусом, переносять це захворювання без симптомів. Наразі проти гарячки Західного Нілу не існує вакцини, її лікують симптоматично.

У серпні повідомлялось, що в Києві від гарячки Західного Нілу померли троє людей із 17 інфікованих.

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