Переносниками смертоносної інфекції є певні види комарів і вкрай рідко можливе контактне зараження кров’ю хворих тварин.

В Києві від лихоманки Західного Нілу померли троє людей із 17 інфікованих, які мали підтверджений діагноз.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА), з почетку літа у КНП "Свято-Михайлівська клінічна лікарня м. Києва" на лікуванні перебували 17 пацієнтів із таким діагнозом.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург повідомила, що серед хворих – 10 чоловіків і 7 жінок, які є жителями різних районів столиці, а також двоє людей – з Київської та Черкаської областей. За її словами, вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. Трьох інфікованих лікарі не змогли врятувати через важке ускладнення лихоманки – менінгоенцефаліт.

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За інформацією інфекціоністів, в Україні вірус лихоманки Західного Нілу віднесений до особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику.

В повідомленні сказано, що головним джерелом лихоманки Західного Нілу в природі є переважно перелітні птахи, у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів. При цьому переносниками захворювання є певні види комарів, що інфікуються під час пиття крові, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину. Вкрай рідко людина може інфікуватися через контакт з кров’ю хворих тварин.

Симптоми лихоманки Західного Нілу

Хвороба починається гостро – озноб і швидке підвищення температури тіла, що супроводжується інтоксикацією. Період лихоманки триває від 2 до 6 днів.

У важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт.

Лікуванні лихоманки Західного Нілу

Специфічної терапії наразі не існує, лікування симптоматичне. Щоб мінімізувати ризики саме лихоманки Західного Нілу, необхідно встановити удома москітні сітки, використовувати репеленти, а на прогулянку (особливо до парків і лісових зон відпочинку) одягати речі, які максимально прикривають тіло.

"Зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека лихоманки знижується майже до нуля", – підсумувала Гінзбург.

Лихоманка Західного Нілу: новини

Минулого року в Європі лихоманка Західного Нілу забрала життя майже 70 людей.

Туристів, які прямують на відпочинок до Іспанії та Італії, закликали бути обережними через виявлення в цих країнах перших цьогоріч випадків зараження лихоманкою Західного Нілу. Європейський центр із профілактики та контролю захворювань повідомив, що випадки зараження були локальними, а не завезеними з тропіків.

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