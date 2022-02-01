Проведення масових заходів та робота розважальних закладів можливі за умови і повної вакцинації, і негативного тесту.

У Львові через зростання рівня захворюваності на COVID-19 посилили карантин.

Як повідомляє прес-служба мерії Львова, відповідне рішення сьогодні ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, станом на сьогодні рівень госпіталізації в міських медичних закладах складає 31%, проте протягом останніх тижнів спостерігається дуже висока динаміка поширення COVID-19.

"Також зараз є високою динаміка госпіталізації серед дітей… Маленькі пацієнти лікуються у двох медичних закладах – "Охматдит" (102 дітей) та дитяча лікарня на вул. Орлика (96 пацієнтів). Наразі на дистанційному навчанні перебуває 86% учнів початкової школи. Також 9% вихованців дитячих садочків хворіють або перебувають на самоізоляції", - розповів він.

За інформацією Москаленка, зважаючи на ці показники, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла низку рішень.

Зокрема, збільшено кількість ліжкомісць у дитячій лікарні на вул. Орлика. Раніше їх було 100, а тепер ліжок буде 150.

Заклади громадського харчування, непродовольчі ринки мають змогу працювати за умови повної вакцинації чи негативного тесту як у працівників, так і у відвідувачів, а продовольчі ринки – за умови повної вакцинації чи негативного тесту серед працівників.

Читайте такожВ Україні за добу різко зросла кількість хворих і померлих від коронавірусуТакож заборонено роботу дитячих розважальних центрів. Проведення масових заходів та робота закладів розважальної діяльності можливі за умови і повної вакцинації, і негативного тесту.

За минулу добу у Львові підтверджено 1832 нових випадки COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, з 26 січня на Львівщині усі заклади освіти, окрім дошкільних, перейшли на дистанційну форму навчання, адже медики дедалі більше хворих фіксують серед дітей.

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