Загалом з будинку, який палав, евакуювали 13 оcіб.

На вулиці Хорватська у Львові зайнявся чотириповерховий житловий будинок. Осередок займання - квартира на другому поверсі.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

До моменту приїзду рятувальників з вікон квартири вибивався дим. Вогнеборці рятували людей у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

"Люди через задимлення на верхніх поверхах вийшли на балкони та кликали на допомогу. Рятувальники за допомогою рятувальних пристроїв вивели на свіже повітря 7 людей, з них 4 - діти", - йдеться в повідомлення.

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Загалом з будинку було евакуйовано 13 оcіб. До ліквідації пожежі залучалось 18 осіб особового складу та 4 одиниці спецтехніки.

"Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи", - додали в ДСНС.

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