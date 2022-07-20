Нібито лихоманка Ку діагностована у більш ніж 20 жителів Ростовської області.

Спалах лихоманки Ку зафіксували в російській Ростовській області. Нібито захворіли вже 20 жителів області.

Про це повідомили місцеві пропагандисти.

"Крім лихоманки Ку, в регіоні зареєстровано 22 випадки захворювання Кримською геморагічною лихоманкою, 7 випадків іксовидного кліщового бореліозу та один випадок туляремії", — йдеться в повідомленні.

Симптоми лихоманки Ку:

температура тіла підіймається до 40 градусів;

сильний головний біль;

слабкість;

утома;

безсоння;

сухий кашель;

болі в м'язах, особливо в попереку;

болі в суглобах;

хворобливість при русі очима, болі в очних яблуках.

Іноді спостерігається запаморочення, нудота та блювота. Після лихоманки Ку можливі гепатити, міокардити та інші захворювання.

Крім того, без належного лікування лихоманка Ку може призвести до летального результату. Переносником захворювання є кліщі.

За словами самих же росіян, лихоманку КУ СРСР використовував як біологічну зброю під час Другої світової війни.

Як раніше повідомляв УНІАН, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, епідеміолог Наталя Виноград попередила, що через війну в Україні можливі спалахи правця, епідемії вошей та черевного тифу.

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