За попередніми даними, впав російський ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост".

Безпілотник впав на приватний будинок в Таганрозі Ростовської області Російської Федерації. За деякими даними, будинок згорів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Відзначається, що інцидент стався ввечері в понеділок, 4 липня.

"Будинок загорівся в приватному секторі на 15 новому провулку. Всі служби там працюють. Поруч виявлені уламки, імовірно, безпілотника, який в нього потрапив", – йдеться в повідомленні.

За деякими даними, будинок згорів повністю. Інформації про постраждалих поки що немає.

Попередньо повідомляється, що впав БПЛА може бути Російський ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост". Його вартість оцінюється приблизно в 7 мільйонів доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Ростовській області РФ після атаки невідомого безпілотника загорівся Новошахтинський нафтопереробний завод. На думку військового експерта Олега Жданова, глава Кремля Володимир Путін шляхом терактів готує Росію до загальної мобілізації.

У російському Бєлгороді в ніч на 3 липня знову були чутні "гучні звуки". Влада Бєлгорода попередили наляканих вибухами людей, що спати спокійно вони вже не зможуть. Пізніше стало відомо, що загинула родина з України.

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