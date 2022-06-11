Також дуже вірогідним є спалах респіраторних інфекцій.

Через війну в Україні можливі спалахи правця, епідемії вошей та черевного тифу.

Про це заявила завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету, епідеміолог Наталею Виноград, пише "Новое время".

Лікар розповіла, що зараз на планеті триває сьома пандемія холери.

"Людина гине від того, що швидко втрачає надто багато води, і, щоб її врятувати, треба негайно вливати спеціальні розчини та багато пити. У групі ризику знаходяться діти, люди похилого віку, люди з нульовою або зниженою кислотністю шлунку. Серед таких смертність може бути до 10%, у інших випадках все залежить від соціальних умов. Там, де триває війна, немає інфраструктури і нормальної медичної допомоги, летальність коливається від 17% до 30%", - заявила вона.

Епідеміолог наголошує - в Україні зараз сталося масштабне внутрішнє переміщення осіб у місця гуртового проживання.

"Внаслідок довготривалого перебування цих людей у неадекватних гігієнічних умовах в укриттях та підвалах першою постає величезна проблема педикульозу, чи простою мовою вошей. Вона типова для військового часу, і з нею пов’язана низка небезпечних інфекційних захворювань, які передаються з цими паразитами. Зокрема волинська або траншейна гарячка та висипний тиф", - каже лікар.

Також дуже вірогідним є спалах респіраторних інфекцій.

"В першу чергу мова йде про туберкульоз, оскільки перебування людей тривалий час в укриттях дається в знаки. Також через велику кількість відкритих травм серед цивільних та військових серйозною проблемою можуть стати гепатити B і С. Крім того, зараз у нас порушена імунопрофілактика і як наслідок велика частина населення буде не захищена від раніше контрольованих інфекцій. Багато контакту з землею в окопах і підвалах — це правець, багато тварин, які втратили господарів та переховуються в лісах — це сказ. Через поганий доступ до їжі та порушений харчовий ланцюг ми реально боїмося епідемії кишкового сальмонельозу чи черевного тифу, а також дизентерії", - додала епідеміолог.

Також вона каже про інфекції, які прийдуть з росіянами. "З невідомих територій як то Бурятія чи Інгушетія ми можемо отримати несподівані для себе варіанти генетично нових збудників звичних недугів або ж зовсім екзотичні захворювання", - підсумувала лікар.

Раніше повідомлялося, що окупанти у Маріуполі терміново готують інфекційне відділення через спалах холери.

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