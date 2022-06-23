Фахівці ветеринарної медицини провели дезінфекцію місця утримання свинопоголів’я.

Новий спалах африканської чуми свиней (АЧС) зафіксований в особистому підсобному господарстві в селі Івано-Благодатне Кропивницького району.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

"Відповідно до рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кіровоградській РВА від 20 червня 2022 року визначено епізоотичне вогнище, зони захисту (радіусом 7 км) та спостереження, встановлено 40-денний карантин. До зони захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем, віднесено села Івано-Благодатне, Шостаківка, Українка, Овсяниківка, Грузьке, Шевченкове, Миколаївка та Карлюгівка Кропивницького району", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці ветеринарної медицини провели дезінфекцію епізоотичного вогнища – місця утримання свинопоголів’я. Також із залученням ДСНС було спалено та захоронено трупи тварин, а також залишки кормів, підстилки, предмети догляду, обладнання, контаміновані збудником АЧС. Місце спалювання продезінфіковано.

Разом з тим при в'їзді до села встановлено карантинний пост з попереджувальними знаками, забезпечено цілодобове чергування на посту, облаштовано дезбарʼєр при вʼїзді-виїзді на територію населеного пункту, проводиться дезінфекційна обробка транспортних засобів.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.

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