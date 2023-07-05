В тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області фіксується збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там зауважили, що за характером протікання хвороба має ознаки холери. "Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.
Для, цього, як зазначили у Генштабі, окупаційна влада розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення.
Підрив Каховської ГЕС
Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього були затоплені числені населені пункти як на окупованій території, так і на підконтрольній Україні території Херсонщини. Після цього фахівці заговорили про загрозу захворюваності холерою.
Російські окупанти не давали евакуйовувати людей з затоплених населених пуктів. Тіла загиблих людей помічали навіть на дахах будинків.