Окупаційна влада намагається приховати масштаби захворюваності.

В тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області фіксується збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Там зауважили, що за характером протікання хвороба має ознаки холери. "Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Для, цього, як зазначили у Генштабі, окупаційна влада розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення.

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Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього були затоплені числені населені пункти як на окупованій території, так і на підконтрольній Україні території Херсонщини. Після цього фахівці заговорили про загрозу захворюваності холерою.

Російські окупанти не давали евакуйовувати людей з затоплених населених пуктів. Тіла загиблих людей помічали навіть на дахах будинків.

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