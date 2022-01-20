В "Укрзалізниці" повідомили перелік та графік роботи таких пунктів.

Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 вже можна отримати у пунктах вакцинації на 18 залізничних вокзалах України.

Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", це вокзали таких міст:

Київ - пункт працює щоденно, з 08:00 до 23:00;

Дніпро - з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 15:00;

Львів - щоденно, з 15:00 до 18:00;

Одеса - з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;

Вінниця - щоденно, з 09:00 до 14:00;

Запоріжжя - щоденно, з 08:00 до 20:00;

Миколаїв - з 11:00 до 16:00, по парних днях;

Суми - пункт щеплення працює у вівторок та четвер, з 12:00 до 15:00;

Полтава - з 08:30 до 15:00, субота та неділя - з 08:30 до 10:00;

Рівне - щоденно, з 09:00 до 14:00;

Хмельницький - щоденно, з 10:00 до 16:00;

Кривий Ріг - пункт працює по вівторках, з 08:00 до 12:00;

Коростень - з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;

Кам’янське - з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00, у суботу та неділю - з 09:00 до 14:00;

Конотоп - вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, у суботу - з 09:00 до 12:00;

Коломия - понеділок, середа, п'ятниця - з 09:00 до 18:00 (перерва: 13:00-14:00), у вівторок та четвер - з 09:00 до 20:00 (перерва: 14:00-15:00), у суботу та неділю - з 09:00 до 14:00;

Ковель - щоденно, з 10:00 до 18:00;

Шепетівка - з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.

Зазначається, що для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам — Comirnaty (Pfizer) та Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який буде дійсним 270 днів.

В "Укрзалізниці" повідомили, що від початку функціонування пунктів вакцинації від вірусу COVID-19 на залізничних вокзалах ними вже скористалися понад 121 тис. охочих.

Як повідомляв УНІАН, з 6 січня 2022 року Міністерство охорони здоров’я дозволило отримати бустерну дозу всім повнолітнім українцям, які перед тим вже отримали дві дози вакцини від вірусу COVID-19. Після отримання другої дози має пройти від шести до дев’яти місяців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.