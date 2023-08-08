Надскладну операцію дитині провели львівські кардіохірурги / фото Перше медичне об'єднання Львова

Львівські кардіохірурги вперше в історії української медицини прооперували немовля з однією з найважчих і украй рідкісних вроджених вад серця.  Дівчинці зробили операцію з подвійного переміщення артеріальних коренів.

Як повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, втручання, яке у світі вважається технічно одним з найскладніших в дитячій кардіохірургії, виконали спеціалісти Лікарні Святого Миколая.  

Дівчинку звати Ніколь, вона родом з Тернополя.

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Зазначається, що одразу після народження лікарі почули шуми в серці немовляти і виявили дуже рідкісну патологію, яка зустрічається лише у 0,15% дітей, що народжуються з вадами серця.

"Діагноз звучить складно: транспозиція, тобто неправильне положення, магістральних судин з дефектом міжшлуночкової перегородки та стенозом -  звуженням легеневої артерії. Її клапан був зменшений та неправильно сформований. Також під ним була аномально вузька зона у вигляді м‘язового кільця. Це заважало крові надходити до легень в необхідному об‘ємі. Тож в Ніколь стрімко розвинувся ціаноз – синюшність шкірних покривів та кисневе голодування", - розповіли медики.

Дівчинці зробили операцію з подвійного переміщення артеріальних коренів / фото Перше медичне об'єднання Львова

Єдиний шанс на порятунок таких малюків – операція у перші дні життя. Через три дні від народження дитину екстрено доправили до Львова.

"Однак через замалу вагу і надто високі ризики в такому віці проводити радикальну операцію, яка виправить ваду – було неможливо. Утім, і без втручання немовля не вижило б. Тож кардіохірурги виконали паліативне втручання – за допомогою штучного протеза створили додаткове джерело кровотоку в легеневу артерію, щоб полегшити симптоми та дати дівчинці шанс набрати вагу і дожити до головної операції", - йдеться у повідомленні.

У вісім місяців Ніколь важила вже 8 кілограмів, що є оптимальним для проведення радикального втручання. Кардіохірурги вирішили оперувати дитину за допомогою методики DRT – Double root translocation, тобто подвійного переміщення коренів. Донині такі операції в Україні ще не виконували. Цей метод водночас вважається і найскладнішим в дитячій кардіохірургії, і найбільш помічним.  

"Перевага методу в тому, що він дає найбільшу анатомічну вигоду після корекції. Ми не просто міняємо судини місцями, а фактично повністю висікаємо з серця корінь кожної артеріальної судини – з її рідним клапаном. Потому міняємо їх місцями: корінь аорти пришиваємо до лівого шлуночка, а корінь легеневої – до правого – так, як це має бути в нормі. Це означає, що кожна з артеріальних судин буде зі своїм клапаном, і вони будуть рости разом з дитиною, що найважливіше в дитячій кардіохірургії. А вихідні тракти обох шлуночків будуть максимально наближені до анатомічно нормальних, які були б, якби серце в утробі сформувалось правильно", - розповів про унікальність методу завідувач відділення дитячої кардіохірургії Олександр Ячнік.

Операція тривала понад 14 годин. Складність полягала в тому, що серце дитини надто маленьке і критично важливі структури розміщуються дуже близько одна до одної. Існували великі ризики пошкодити провідну систему серця, мітральний клапан та коронарні артерії.

За три тижні після операції дівчинку виписали з лікарні/ фото Перше медичне об'єднання Львова

Попри всі складнощі, операція пройшла успішно. Вже на третій день дівчинку перевели на самостійне дихання. Післяопераційний період минув без ускладнень. І за три тижні Ніколь виписали з лікарні. 

Проведення складних операцій дітям в Україні: кілька фактів

Цьогоріч у лютому в Лікарні Святого Миколая у Львові хірурги провели надскладну операцію п’ятимісячній дівчинці з Нововолинська. У неї був дефект перегородки між шлуночками серця. Це одна з найбільш поширених вроджених вад серця у дітей.

Також нещодавно львівські медики врятували 7-річну дівчинку з Рівненської області, у якої почали відмовляти нирки через невідому післяопераційну інфекцію. Органи дівчинки були заповнені гноєм. Їй надали усю необхідну допомогу, вже наступного дня нирки запрацювали.

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