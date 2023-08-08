Восьмимісячну дівчинку Ніколь з Тернополя оперували понад 14 годин.

Львівські кардіохірурги вперше в історії української медицини прооперували немовля з однією з найважчих і украй рідкісних вроджених вад серця. Дівчинці зробили операцію з подвійного переміщення артеріальних коренів.

Як повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, втручання, яке у світі вважається технічно одним з найскладніших в дитячій кардіохірургії, виконали спеціалісти Лікарні Святого Миколая.

Дівчинку звати Ніколь, вона родом з Тернополя.

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Зазначається, що одразу після народження лікарі почули шуми в серці немовляти і виявили дуже рідкісну патологію, яка зустрічається лише у 0,15% дітей, що народжуються з вадами серця.

"Діагноз звучить складно: транспозиція, тобто неправильне положення, магістральних судин з дефектом міжшлуночкової перегородки та стенозом - звуженням легеневої артерії. Її клапан був зменшений та неправильно сформований. Також під ним була аномально вузька зона у вигляді м‘язового кільця. Це заважало крові надходити до легень в необхідному об‘ємі. Тож в Ніколь стрімко розвинувся ціаноз – синюшність шкірних покривів та кисневе голодування", - розповіли медики.

Єдиний шанс на порятунок таких малюків – операція у перші дні життя. Через три дні від народження дитину екстрено доправили до Львова.

"Однак через замалу вагу і надто високі ризики в такому віці проводити радикальну операцію, яка виправить ваду – було неможливо. Утім, і без втручання немовля не вижило б. Тож кардіохірурги виконали паліативне втручання – за допомогою штучного протеза створили додаткове джерело кровотоку в легеневу артерію, щоб полегшити симптоми та дати дівчинці шанс набрати вагу і дожити до головної операції", - йдеться у повідомленні.

У вісім місяців Ніколь важила вже 8 кілограмів, що є оптимальним для проведення радикального втручання. Кардіохірурги вирішили оперувати дитину за допомогою методики DRT – Double root translocation, тобто подвійного переміщення коренів. Донині такі операції в Україні ще не виконували. Цей метод водночас вважається і найскладнішим в дитячій кардіохірургії, і найбільш помічним.

"Перевага методу в тому, що він дає найбільшу анатомічну вигоду після корекції. Ми не просто міняємо судини місцями, а фактично повністю висікаємо з серця корінь кожної артеріальної судини – з її рідним клапаном. Потому міняємо їх місцями: корінь аорти пришиваємо до лівого шлуночка, а корінь легеневої – до правого – так, як це має бути в нормі. Це означає, що кожна з артеріальних судин буде зі своїм клапаном, і вони будуть рости разом з дитиною, що найважливіше в дитячій кардіохірургії. А вихідні тракти обох шлуночків будуть максимально наближені до анатомічно нормальних, які були б, якби серце в утробі сформувалось правильно", - розповів про унікальність методу завідувач відділення дитячої кардіохірургії Олександр Ячнік.

Операція тривала понад 14 годин. Складність полягала в тому, що серце дитини надто маленьке і критично важливі структури розміщуються дуже близько одна до одної. Існували великі ризики пошкодити провідну систему серця, мітральний клапан та коронарні артерії.

Попри всі складнощі, операція пройшла успішно. Вже на третій день дівчинку перевели на самостійне дихання. Післяопераційний період минув без ускладнень. І за три тижні Ніколь виписали з лікарні.

Проведення складних операцій дітям в Україні: кілька фактів

Цьогоріч у лютому в Лікарні Святого Миколая у Львові хірурги провели надскладну операцію п’ятимісячній дівчинці з Нововолинська. У неї був дефект перегородки між шлуночками серця. Це одна з найбільш поширених вроджених вад серця у дітей.

Також нещодавно львівські медики врятували 7-річну дівчинку з Рівненської області, у якої почали відмовляти нирки через невідому післяопераційну інфекцію. Органи дівчинки були заповнені гноєм. Їй надали усю необхідну допомогу, вже наступного дня нирки запрацювали.

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