Мова йде про тендери на послуги з консультацій та технічного нагляду за виконанням будівельних робіт.

Тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту в лікарні "Охматдит" на 14 мільйонів гривень також скасовують. Про це повідомили у МОЗ.

У міністерстві повідомили, що у звʼязку з прийняттям рішення про проведення нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту", скасовуються і супутні тендери. Мова йде про тендер на послуги з виконання технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об’єкті (5,2 млн грн), а також тендер на інженерно-консультаційні послуги за виконанням будівельних робіт (9,35 млн грн). Договори в рамках цих конкурсів не підписано та підписуватись не будуть.

Договори в рамках цих конкурсів не підписано та підписуватись не будуть. Всі кошти, зібрані на рахунках фонду для відбудови "Охматдиту", будуть переведені на рахунок самої лікарні. Для проведення робіт з відновлення пошкодженого корпусу буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro, додали в міністерстві.

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Для забезпечення більшої прозорості та підконтрольності громадськості всіх процесів відновлення МОЗ вже працює над створенням ради з відновлення. Саме рада з відновлення погодить основні кваліфікаційні вимоги до будівельних компаній та критерії, за якими здійснюватиметься вибір підрядника для виконання робіт.

Ремонт "Охматдиту"

На початку серпня стало відомо, що тендер на відбудову виграла фірма "Буд-Технолоджі" з кошторисом 307 млн гривень. Хоча інші учасники тендеру пропонували значно меншу ціну.. Після розголосу в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо тендеру.

Пізніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що новий тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" буде проведено протягом 7-16 днів. 5 серпня ЗМІ звернули увагу ще на два тендера на 14 млн грн, які стосувалсь відбудови "Охматдиту".

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