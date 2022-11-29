В міністерстві радять готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.

Через аварійні та планові відключення світла в Україні у Міністерстві охорони здоров’я дали українцям поради, як безпечно зберігати продукти у разі відсутності електроенергії.

"В умовах повномасштабної війни та збройної агресії Росії в Україні тривають віялові та аварійні відключення електроенергії. Тож як ніколи стало актуальним питання, як зберігати харчові продукти у таких умовах", - ідеться у повідомленні відомства у Facebook.

Так, в МОЗ нагадали, що у холодильнику має бути температура +4°С або нижче, у морозильній камері – не вище -4 °С.

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"Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4°С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий або блоковий лід", - радять в МОЗ.

Якщо вже електроенергію відключили, потрібно тримати дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше ніж 4 години, до продуктів у холодильну камеру слід покласти лід.

"Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою", - порадили в МОЗ.

Безпечно повторно заморозити або приготувати можна продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С чи нижче.

"Також спробуйте заздалегідь підготуватися та зробити запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). При цьому віддавайте перевагу харчовим продуктам з мінімальною кількістю солі (рекомендовано не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту)", - зазначили в МОЗ.

В міністерстві радять готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.

Крім того, продукти можна зберігати у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.

Відключення світла в Україні

Крайня масована атака Росії спричинила блекаут в українській енергосистемі. Ворожі ракети влучили як у ТЕС, так і в ГЕС та інші об'єкти критичної інфраструктури. В низці регіонів зникло світло, вода, через знеструмлення стались перебої зі зв'язком.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі обсяги дефіциту електрики дозволять вмикати світло українцям на 5-6 годин на день.

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