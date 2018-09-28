Оксфордські дієтологи розробили "рідку дієту" для схуднення

Однак, як підкреслює провідний експерт Університету Ексетера з діабету і ожиріння Катаріна Кос, людям не слід пробувати цю дієту на собі самостійно, без підтримки та консультації з боку лікарів.

Кращий спосіб скинути вагу - це харчуватися низькокалорійними супами, поживними коктейлями та іншими рідинами, стверджують автори нового дослідження, опублікованого в провідному журналі британської медицини BMJ.

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Саме таку "рідку дієту" вчені Оксфордського університету рекомендують прописувати пацієнтам, що страждають ожирінням, передає Бі-бі-сі. Згідно з їхнім останнім дослідженням, вона дозволяє худнути набагато ефективніше, ніж традиційні дієти, які прописують лікарі. Люди,які сидять на ній, втрачають втричі більше зайвої ваги, істотно зменшуючи при цьому ризик виникнення проблем з серцем або розвитку діабету другого типу.

Автор роботи, лікар і професор Оксфорда Рол Ейвьярд, визнає, що скинути вагу - непросте завдання, але ще складніше зберегти досягнуті результати. "Сидіти на звичайній дієті неймовірно нудно, і людям дуже важко дотримуватися строгого плану харчування цілий рік, - пояснює він. - Потрібно сконцентрувати всі свої сили на перших 12 тижнів, і за рахунок низького споживання калорій ти досить швидко дуже помітно схуднеш".

Нова дієта розрахована на людей, що відчувають серйозні проблеми з вагою - з індексом маси тіла більше 30, - у яких не виходить схуднути, навіть після того як вони змінили раціон і спосіб життя.

Споживання калорій зменшується за рахунок того, що звичайну їжу замінюють спеціально розробленими рідинами, супами і низькокалорійними закусками - з додаванням молока, води і багатих волокнами дієтичних добавок.

Звичайний добовий раціон виглядає приблизно так:

порошковий шейк-коктейль зі знежиреного молока і соєвого протеїну зі смаком шоколаду (145 ккал)

порошковий суп зі знежиреного молока і соєвого протеїну зі смаком курки з грибами (138 ккал)

порошкова каша зі знежиреного молока та суміші цільнозернових злаків (149 ккал)

протеїновий батончик із сої та молока зі смаком лимона в глазурі зі смаком йогурту (150 ккал)

У випробуванні дієти взяли участь 278 страждаючих ожирінням пацієнтів з Оксфордширу. Половина з них протягом восьми тижнів дотримувалася розробленого в Кембриджі плану зі зниження ваги, який обмежує добове споживання 810 кілокалоріями, а потім - у наступні чотири тижні - поступово включала в раціон і інші продукти.

Крім того, щотижня протягом 24 тижнів ці пацієнти зустрічалися з психотерапевтом, який допомагав їм дотримуватися дієти і продовжувати скидати вагу. Друга половина сиділа на звичайній для таких випадків дієті.

Протягом всього експерименту люди, що сидять на "рідкій дієті", втрачали вагу швидше, ніж учасники контрольної групи.

Через рік кожен з них скинув у середньому по 10,7 кг, в той час як пацієнти з контрольної групи схудли в середньому на 3,1 кг.

У них також покращилися показники тиску і рівня холестерину. А пацієнти, які страждають від діабету другого типу (він нерідко розвивається у людей із зайвою вагою), змогли істотно знизити дози препаратів, що приймаються.

Однак, як підкреслює провідний експерт Університету Ексетера з діабету і ожиріння Катаріна Кос, людям не слід пробувати цю дієту на собі самостійно, без підтримки та консультації з боку лікарів. "Звичайно, якщо у вас є зайва вага, худнути корисно. Проте численні дослідження вказують на те, що такі дієти працюють тільки в тому випадку, якщо вони стають лише відправною точкою на майбутнє і ведуть до повноцінної зміни харчової поведінки", - каже вона.

З нею погоджується і професор Хелен Стоукс-Лемпард, яка очолює британський Королівський коледж лікарів загальної практики. За її словами, при виборі конкретної дієти лікар завжди повинен враховувати безліч факторів, у тому числі фізичний і психологічний стан пацієнта, а також його соціальне становище. Крім того, при схудненні не можна покладатися тільки на дієту.

"В остаточному підсумку, найкращий спосіб залишатися у формі і зберегти здоров'я - це вести активний спосіб життя, дотримуватися здорової та збалансованої дієти, добре висипатися, не зловживати алкоголем вище зазначених норм, а також не палити", - підсумовує вона.