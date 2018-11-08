Виявлено несподіваний фактор довголіття

Масштабне дослідження змусило переоцінити вплив генетики на тривалість життя.

Генетики провели дослідження генетичної та фенетичної інформації 400 мільйонів осіб, які народилися в XIX і XX столітті. Оцінка спадкових й життєтворних факторів змусила переглянути значущість генів у тривалості життя.

У ході дослідження фахівці виявили незвичайну деталь: тривалість життя подружжя збігалося частіше, ніж тривалість життя рідних братів або сестер протилежної статі, які несуть спільний генетичний матеріал, передає Naked Science.

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Більш того, генетики визначили, що родичі з боку чоловіка, теж мають схожу тривалість життя. На основі цих даних автори зробили висновок, що зовнішні обставини, які впливають на стиль життя, визначають тривалість більше, ніж вважалося раніше. У попередніх дослідженнях вплив ДНК оцінювався у 15-30%, зараз вчені знизили його до 7%.

Крім того, автори припустили наявність третього чинника, який опосередковано впливає на тривалість життя, — асортативні шлюби. У цьому випадку, на їхню думку, існує тенденція до вибору партнера за схожими фенотиповими рисами. Наприклад, якщо людина багата, вона обирає чоловіка з тим же рівнем добробуту. Однак це ж припущення стосується й зовнішніх проявів генетичної інформації, наприклад, зросту.

Раніше повідомлялося, що Україна до 2040 року зі 109-го місця опуститься на 127-е за тривалістю життя. Але це не означає, що жити стане гірше. Просто середній зріст українського довголіття буде не таким стрімким, як у країн-конкурентів — із сьогоднішніх 72,2 до 74,5 роки.