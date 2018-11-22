У Китаї виявили другий випадок зараження людини щурячим гепатитом

Жінка звернулася до лікарні зі страшними симптомами.

У тілі вже двох пацієнтів у Гонконзі виявили штам гепатиту E, носіями якого до цього часу були лише щури.

Відкриття здивувало китайських медиків, хоча поки не відомо, чи мало таке зараження значний вплив на здоров’я пацієнтів, пише The Guardian.

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«Через те, що щурячий штам дуже відрізняється від того, який спостерігався у людей, вважалося, що він не може перескочити між видами. Це клінічне відкриття», - сказав дослідник Гонконгського університету Сіддхарт Срідхар.

Видання зауважує, що штами гепатиту Е часто передаються між людьми через заражену воду, зокрема у східній і південній Азії. В Китаї траплялося багато випадків інфікування через недосмажену свинину. В країні розробили ліки від гепатиту Е, але препарат ще не сертифікований і не доступний за межами країни.

Тим часом, дослідники підтвердили, що знайшли в тілі 56-річного пацієнта штам гепатиту Е, який раніше бачили лише в тілах щурів у В’єтнамі.

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А другий випадок зараження виявили під час аналізу крові 70-річної жінки зі слабким імунітетом, яка звернулася в лікарню Гонконгу зі скаргами на біль у животі, головний біль, анорексію і інші симптоми. Як виявилося, обоє пацієнтів живуть в межах трьох кілометрів один від одного.