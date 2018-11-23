Небезпечні білки-"зомбі" виявили в очах людей

На думку вчених, пріони потрапляють в очі з мозку по зоровому нерву. Однак можлива і зворотна ситуація.

Американські вчені виявили здатність небезпечних білків-пріонів, що викликають низку смертельних нейродегенеративних захворювань, накопичуватися в очах людини.

Дослідники вивчили очі пацієнтів, які померли від хвороби Крейтцфельдта-Якоба (при якій руйнується кора великих півкуль та інших відділів мозку, що неминуче призводить до смерті хворого), й з'ясували, що пріони широко поширилися по сітківці, рогівці, зоровому нерву, склері та кришталику, передає Science Alert.

Ці патогени поширюються всередині мозку подібно до смертельної інфекції, змушуючи здорові білки набувати небезпечних форм.

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Існує кілька способів зараження пріонними захворюваннями: за спадковістю; вживаючи несвіже м'ясо; інфекція може бути занесена в організм під час різних операцій, наприклад, при пересадці рогівки від померлих донорів, у яких не була діагностована хвороба Крейтцфельдта-Якоба — найбільш поширена пріонна хвороба.

На думку вчених, пріони потрапляють в очі з мозку по зоровому нерву. Однак можлива і зворотна ситуація, коли при пересадці зараженої рогівки або при використанні брудного хірургічного інструменту інфекція проникає в мозок.

Пріони - білки з аномальною структурою, здатні каталізувати перетворення нормальних мембранних білків на такі ж пріони.

Як повідомляють ЗМІ, принцип дії цих білків нагадує зомбі з фільмів жахів, які перетворюють здорових людей на себе. В результаті запускається ланцюгова реакція, в ході якої утворюється велика кількість аномальних молекул.