Чому не можна ковтати зубну пасту

З чого складається ваша зубна паста? І чому на всіх тюбиках пасти є напис: «Не ковтати»?

№1 Сахарин

Дивно, але факт: те, що руйнує зуби, входить до складу пасти. Розробники складу ще в далеких 70-х хотіли відмовитися від такого привабливого солодкого смаку, але не змогли.

№2 Гліцерин

Із зубної пасти, звичайно, ніякої бомби не вийде. Гліцерин потрібний в складі лише для того, що б паста була «вічною»- не засихала. Проковтнувши її, ви не вибухнете, але проблеми з шлунком одержите.

№3 Парафін

Що загального у свічок і зубної пасти..? Здавалося б, нічого! Але саме схожий склад, а точніше – парафін дозволяє пасті мати таку в`язку консистенцію і легко видавлюється з тюбика. Але його попадання в травну систему може привести до нудоти, блювоти і закрепів.

№4 Ментол

Відчуття свіжості дихання – це ще одна причина, чому варто частіше чистити зуби. Але не багато хто знає, що надлишок ментолу в пасті впливає на серце та судини.

№ 5 Формальдегід

Саме ця речовина вбиває всі відомі бактерії і мікроби, що скупчилися за час сну і їжі. Але крім протимікробної дії формальдегід є токсичним. Будь його більше у складі пасти — він би проявив свої «приховані» властивості.

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