Зокрема, дослідження показали, що нестача сну може негативно позначитися на здоров'ї серця.

Вчені не раз заявляли, що для повноцінного відпочинку і гарного самопочуття людині потрібно отримувати 7-8 годин сну щоночі. Однак з тими, хто цим правилом нехтує відбуваються неприємні наслідки.

Читайте такожНедосипання змушує людей товстішатиІнфаркт. Дослідження показали, що нестача сну може негативно позначитися на здоров'ї серця. Це піддає більш високому ризику розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт та інсульт. Занадто довгий сон теж може завдати шкоди.

Проблеми з гормонами. Гормональний дисбаланс також пов'язаний з порушенням режиму сну. У British Journal Of Nutrition опублікували дослідження, яке показало, що недосип може призвести до метаболічних і ендокринних змін. Він також знижує непереносимість глюкози і чутливість до інсуліну, підвищує рівень кортизолу, греліну і лептину.

Втома і розбитість. Коли людина не висипається, то відчуває розбитість і млявість. А від цього весь час відчувається втома, що порушує нормальне функціонування організму, пише medikforum з посиланням на The Health Site.

Зайва вага. Якщо людина не спить 8 годин, то в своєму прагненні до схуднення навіть при найбільш правильній дієті не доб'ється результатів. Нестача сну може змусити споживати більше калорій, ніж зазвичай, що сприяє збільшенню ваги.

Менше сексу. Порушення режиму сну може знизити сексуальний потяг. І призвести до падіння рівня енергії, розвитку сонливості і втоми, що, в свою чергу, може вплинути на лібідо. Дослідження також пов'язують поганий сон з еректильною дисфункцією у чоловіків і труднощами при оргазмі у жінок.

Прискорене старіння. Якщо ви думаєте, що недосипання не впливає на шкіру, то сильно помиляєтеся. Виявляється, недолік сну шкідливий і для неї.

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Автор: УНІАН