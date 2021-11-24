Вакцину Johnson & Johnson дозволили людям у віці 18 років і старше.

Канада повністю схвалила однодозову вакцину від коронавірусу Jassen компанії Johnson & Johnson. Це перший дозвіл на використання вакцини не для екстреного застосування.

Як пише Reuters, використання вакцини від коронавірусу повністю схвалено для людей у віці 18 років і старше.

Зазначається, що у вересні Канада дала повний дозвіл на використання вакцин від коронавірусу компаній Moderna і Pfizer.

Вакцина від коронавірусу компанії Johnson & Johnson дозволена для екстреного використання в багатьох країнах, включаючи США.

Нагадаємо, раніше Європейський регуляторний орган з лікарських засобів рекомендував додати рідкісний тип запалення хребта, який називається поперечним мієлітом, в якості побічного ефекту вакцини від COVID-19 Johnson & Johnson.

Вакцинація проти коронавірусу у світі: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко