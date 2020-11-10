Україна у загальному антирейтингу перебуває на 20-му місці.

З початку пандемії у світі станом на ранок 10 листопада COVID-19 підхопили 50 млн 913 тис. 451 особа.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).

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Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 263 тис. 089, одужали – 33 млн 289 тис. 404 особа.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 10,1 млн хворих, Індія (8,5 млн), Бразилія (5,6 млн), Франція (1,8 млн), а також Росія (1,7 млн), а також та Іспанія (1,3 млн).

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Україна у загальному антирейтингу перебуває на 20-му місці – між Іраком та Індонезією.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 479 тис. 197 осіб, померли 8 тис. 756 осіб. Минулої доби зафіксовано 10 тис. 179 нових випадків захворювання.

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Автор: Вікторія Токарєва