Вчені знайшли пояснення, від чого залежить ефективність лікування плазмою, отриманою з крові пацієнтів, які вже одужали.

Клінічні випробування за участі добровольців старшого віку з COVID-19 показали, що рання доза плазми з крові вже одужалих пацієнтів може запобігти початку тяжкої форми захворювання.

Як пише Nature, плазма з крові пацієнтів, які вже одужали, містить антитіла проти коронавірусу SARS-CoV-2. Але терапія, яка передбачає її застосування, давала змішані результати. Тож деякі вчені дійшли висновку, що плазму потрібно вводити пацієнтам на ранній стадії COVID-19, щоб це було ефективно.

Читайте такожCNN: В Ухані більшість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 страждали від симптомів навіть через піврокуФердандо Полак з Fundación INFANT в Буенос-Айресі разом з колегами провели ретельні клінічні випробування, щоб оцінити ефект лікування за допомогою плазми через 72 години після появи симптомів. Серед учасників були люди віком старше 75 років, а також ті, кому виповнилося від 65 до 74 років. При цьому в них було принаймні одне хронічне ускладнення, наприклад, діабет.

В результаті, тяжка форма COVID-19 почалася лише у 16% з 80 учасників, які отримували плазму. В групі з такої ж кількості пацієнтів, яка отримувала плацебо, тяжка форма хвороби почалася у 31%. Вчені також виявили, що донорська плазма, яка містила вищу концентрацію антитіл проти SARS-CoV-2, більше скорочувала ризик початку тяжкої форми COVID-19. Це вказує на те, що саме антитіла відповідальні за терапевтичний ефект застосування плазми при лікуванні.

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Переклад: Лесь Димань