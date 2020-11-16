Автори дослідження розрахували, на скільки заповненими можуть бути різні заклади, щоб не стати гарячими точками поширення коронавірусу.

У містах по всьому світі спалахи коронавірусу пов'язують з відвідуванням ресторанів, кафе й спортзалів. Нова ж модель, створені на основі оцінок даних з мобільних телефонів, підтверджують, що ці місця скупчення людей справді можуть бути головним рушієм поширення COVID-19.

Читайте такожВООЗ: пандемія коронавірусу в світі вийшла за рамки надзвичайної ситуаціїМодель, опублікована на сторінках Nature, також говорить, як скорочення завантаженості закладів може значно скоротити кількість заражень. За словами економіста з Університету Ворвіка Тіемо Фетцера, нові розрахунки дають "конкретні вказівки, як запровадити збалансовані за ціною і ефективністю заходи, щоб стримати поширення хвороби і при цьому обмежити шкоду для економіки".

Щоб передбачити, як пересування людей може вплинути на передачу коронавірусу, команда вчених використала анонімні дані про локацію користувачів з додатків мобільних телефонів. Ці дані були введені в просту епідеміологічну модель, яка призначена для розрахунку швидкості поширення інфекції. Дані локації зібрала компанія SafeGraph у 10 найбільших містах США включно з Чикаго, Нью-Йорком і Філадельфією. Вони дали можливість створити мапу пересування людей з 57 тисяч районів до різних закладів, таких як ресторани, церкви, спортзали, готелі, магазини спортивних товарів за 2 місяці починаючи з березня.

Вчені порівняли прогноз моделі щодо кількості заражень в Чикаго з 8 березня до 15 квітня з реальними цифрами за цей же період. Виявилося, що модель досить точно передбачила кількість випадків COVID-19.

"Ми можемо точно підрахувати мережу контактів між 100 мільйонами людей для кожної години впродовж дня. Це наш секретний інгредієнт", - сказав вчений Юре Лесковець.

Читайте такожКоронавірус поширювався в Італії раніше, ніж вважалося до цього - вченіКоманда дослідників використала модель для симуляції різних сценаріїв, в ході яких одні місця масового скупчення були відкриті, а інші - ні. Вчені з'ясували, що відкриття ресторанів на повну потужність призводить до найбільшого збільшення випадків зараження. Далі найбільший вклад у поширення COVID-19 роблять спортзали, кафе і готелі. В Чикаго відкриття усіх ресторанів першого травня призвело б до появи додаткових 600 тисяч випадків зараження за місяць. Відкриття спортзалів дало б додаткові 149 тисяч хворих на COVID-19. Якби в Чикаго відкрили всі заклади, модель передбачає, що в місті було б 3,3 мільйона нових випадків зараження.

Однак, якщо обмежити заповнення всіх місць скупчення людей до 30%, це скорочує прогноз нових випадків COVID-19 до 1,1 мільйона. Якщо ж заклади будуть заповнені на 20%, це дозволить уникнути більше 80% потенційний нових заражень.

Читайте такожПсихолог дала поради, як не збожеволіти під час пандемії"Дослідження демонструє, як великі масиви даних про мобільність населення потенційно може спрогнозувати динаміку передачі інфекції. І це можна зробити з безпрецедентною деталізацією", - сказав епідеміолог з Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон.

Разом з тим, епідеміолог Оксфордського університету Крістофер Дай сказав, що виявлені закономірності потрібно перевірити за допомогою реальних даних.

"Це епідеміологічна гіпотеза, яку ще треба перевірити. Однак, це гіпотеза, яка варта того, щоб її перевірити", - сказав він.

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545 тис. 689 осіб, померли 9 тис. 697. За 15 листопада було виявлено 9 тис. 832 нових хворих.

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Переклад: Лесь Димань