З початку пандемії у світі на COVID-19 захворіли 67 млн 073 тис. 749 осіб.
Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).
Читайте такожБританія першою схвалила вакцину від COVID-19 і готова почати робити щеплення
Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 536 тис. 072 особи, одужали - 43 млн 103 тис. 827.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 14,8 млн хворих, Індія (9,7 млн), Бразилія (6,6 млн), Росія (2,4 млн) і Франція (2,3 млн).
Коронавірус: важливо знати кожному
- Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби
- Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми
- Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі
- Симптоми запалення легенів при коронавірусі
- Зник нюх - вірний симптом коронавірусу
Україна в загальному антирейтингу за кількістю інфікованих продовжує перебувати на 16-му місці.
Коронавірус у світі: що варто знати
- ВООЗ: вакцина проти COVID-19 повинна бути доступною для всіх
- Американська вакцина від COVID-19 Moderna дає імунітет мінімум на три місяці
- В Італії зафіксували рекордну смертність від коронавірусу: більше, ніж під час піку навесні
- Пандемія коронавірусу: у ВООЗ озвучили умови повернення до нормального життя
- Голова ВООЗ дав поради, як безпечно зустріти новорічні та різдвяні свята
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram