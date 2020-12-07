Станом на ранок 7 грудня у світі зафіксовано 67 073 749 випадків зараження COVID-19 / фото REUTERS

З початку пандемії у світі на COVID-19 захворіли 67 млн 073 тис. 749 осіб.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).

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Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 536 тис. 072 особи, одужали - 43 млн 103 тис. 827.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 14,8 млн хворих, Індія (9,7 млн), Бразилія (6,6 млн), Росія (2,4 млн) і Франція (2,3 млн).

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Україна в загальному антирейтингу за кількістю інфікованих продовжує перебувати на 16-му місці.

Дані gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавірус у світі: що варто знати

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Автор: Світлана Закелова