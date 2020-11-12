Зараз кількість випадків, що вимагають госпіталізації, в Швеції зростає швидше, ніж в інших країнах Європи.

Шведське агентство охорони здоров'я визнало помилковими свої прогнози щодо того, що від коронавірусу більше страждатимуть північні сусіди країни - Фінляндія і Норвегія.

Читайте такожУ Швеції назвали помилкою відмову від жорсткого карантинуДержавний епідеміолог Андерс Тегнелл стверджував, що, незважаючи на велику смертність через високу захворюваність в травні і протягом літа, друга хвиля буде супроводжуватися "високим рівнем імунітету, і число випадків, ймовірно, буде досить низьким".

Однак зараз кількість випадків, що вимагають госпіталізації, в Швеції зростає швидше, ніж в інших країнах Європи. Зараз у Стокгольмі кожен п'ятий зроблений тест виявляється позитивним.

Кількість пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом, вдвічі збільшується в Швеції кожні вісім днів, що є найшвидшим показником для будь-якої європейської країни. За останній місяць кількість випадків на душу населення збільшилася втричі - до 300 нових щоденних заражень на мільйон осіб, повідомляє 112.ua з посиланням на Financial Times.

"Зараз стратегія Швеції виявилася драматичним провалом... Чотири дні тому у нас було у вісім разів більше випадків на душу населення, ніж у Фінляндії, і в три з половиною рази більше, ніж у Норвегії. Восени їм повинно було бути гірше ніж нам, тому що ми мали імунітет", - сказала шведський Вірусолог Лена Айнхорн, яка з самого початку цю стратегію критикувала.

Відзначається, що шведське агентство охорони здоров'я визнало помилковим своє попереднє прогнозування з приводу того, що північні сусіди країни, такі як Фінляндія і Норвегія, восени більше страждатимуть. В даний час Швеція має гірші показники, ніж Данія, Фінляндія і Норвегія за кількістю нових випадків, госпіталізацій і смертності по відношенню до чисельності їх населення.

"Ми також бачимо, що багато інших країн Європи, які мали великий ефект протягом весни, які мали локдаун і тепер знову його мають, також зараз показують значний приріст. Отже, виходить така схема: якщо у вас було багато випадків навесні, ви також бачите багато випадків зараз", - сказала фахівець з охорони здоров'я Сара Байфорс.

Андерс Тегнелл заявив, що "великою загадкою" було те, хто має імунітет, а хто - ні. Але він наполягав на тому, що коронавірус є "довгостроковою переправою" і що найважливішим є наявність стійкої стратегії, яка може працювати протягом багатьох місяців або навіть років.

Зазначається, що стратегія Швеції відрізняється від стратегій інших європейських країн відсутністю локдауну. Натомість Державне агентство охорони здоров'я видає рекомендації щодо соціального дистанціювання, гігієни рук та роботи вдома. Це єдина європейська країна, яка не змушує людей носити маски поза лікарнями.

Під час другої хвилі в стратегії Швеції з'явилися деякі зміни: вона видає місцеві рекомендації по регіонах з особливо високим рівнем зараження. Наприклад, уникати магазинів або громадського транспорту.

Стефан Лофвен, прем'єр-міністр Швеції, якого широко критикували за бездіяльність щодо коронавірусу, заявив, що барам і ресторанам буде заборонено продавати алкоголь після 22:00 з п'ятниці наступного тижня.

Тегнелл сказав, що Швеція активізує спілкування в сферах, де вона бачить проблеми, наприклад, приватні вечірки.

"Це буде довга боротьба для всіх нас, але нам всім доведеться пристосовуватися, коли будемо рухатися, тому що багато чого ми ще не знаємо", - додав прем'єр.

Фредрік Сунда, керівник інфекційної клініки університетської лікарні в Упсалі, першому шведському регіоні, який отримав місцеві рекомендації три тижні тому, заявив державній телекомпанії SVT, що Швеція повинна розглянути можливість локдауну якомога швидше, щоб впоратися з другою хвилею.

Коронавірус в Швеції

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Автор: УНІАН