До остаточного завершення пандемії коронавірусу в даний час ще далеко, констатує директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге.
Про це він сказав в інтерв'ю НВ.
"Є загальне знання про те, що подібні віруси розвиваються десь два роки, так що ми поки тільки на середині шляху", ‑ сказав Клюге.
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ВООЗ, за його словами, намагається бути обережною з прогнозами розвитку ситуації з пандемією COVID-19, тому що "немає більш невдячної роботи, ніж передбачати непередбачуване".
"Як тільки заходи профілактики, локдауни і зусиль з контролю над вірусом активно застосовуються, він йде на спад. Варто розслабитися - і ми знову бачимо швидке зростання числа хворих", - зазначив він.
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