Однак, оксфордський вчений запевняє, що в крайньому випадку вакцини можна буде досить швидко "налаштувати" на боротьбу з новим штамом.

Один з головних розробників вакцин у світі визнає, що поки вчені не можуть сказати, чи доступні сьогодні вакцини подіють на новий варіант коронавірусу, виявлений у Південно-Африканській Республіці.

Джон Белл - професор Оксфордського університету, який брав участь в розробці спільної з компанією AstraZeneca вакцини. Він розповів, що південноафриканський варіант коронавірусу називають 501.V2. І він тривожить більше, ніж штам, виявлений у Великій Британії, - пише Newsweek.

Читайте такожКількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 85 мільйонів осіб (карта)Як і британський варіант, новий штам з ПАР теж більш заразний, ніж оригінальний коронавірус. Вперше 501.V2 виявили в грудні в африканській країні. Але тепер його також знайшли в низці інших країн включно з Францією і Японією. В обох нових штамів є певні схожі риси. Вони мають численні генетичні мутації. Але у тому, який був виявлений в ПАР, одна зі змін сильно змінює структуру так званого "шипа", який дозволяє коронавірусу SARS-CoV-2 заражати людські клітини.

Такі зміни, на думку Белла, потенційно можуть зробити вакцини менш ефективними проти нових видів вірусу. Хоча він наголосив, що потрібно провести ще додаткові дослідження, щоб з'ясувати це напевне.

"Мутації, пов'язані з південно-африканською формою, вносять досить серйозні зміни в структуру білка. У нього є так званий домен, який чіпляється до людських клітин. Це називають рецептор-зв'язуючим доменом. І саме в цьому місці вірус чіпляється", - пояснив Белл.

"Якщо у вас почнеться імунна реакція, яка захищає вас, один зі способів, яким вона це робить - це недопущення процесу чіпляння вірусу. Тож ви покладаєтеся на антитіла, які чіпляються до домену вірусу, щоб не дозволити йому інфікувати клітини. Власне, це весь принцип роботи вакцини. Після зараження з'являються антитіла для вірусного домена, які заважають інфекції повторно заразити вас. Але якщо щось змінюється, тоді виникають проблеми", - додав він.

Читайте такожNew York Times: Вчені знайшли спосіб наперед визначати тяжко хворих на COVID-19За словами Белла, вчені наразі намагаються з'ясувати, чи вакцини діють проти нових варіантів, виявлених у Британії і ПАР. Хоча жоден з них не викликає більш тяжку форму захворювання.

"Я відчуваю, що вакцини будуть цілком ефективними проти британського штаму. І я не впевнений щодо південно-африканського. Думаю, тут доведеться поставити великий знак питання", - сказав британський вчений.

Він додав, що доступні сьогодні вакцини все дають певне поле для дій. Тому що вони виявилися "значно кращими", ніж будь-хто передбачав. Наприклад, на думку вченого, нові штами можуть скоротити ефективність вакцин на 20%. Але препарати все одно будуть досить дієвими.

Читайте такожНовий штам коронавірусу вже виявили у 33 країнах – ЗМІБелл також розповів, що в разі потреби щеплення можна "налаштувати", щоб вони були ефективними і проти мутованих версій коронавірусу. Для цього вченим знадобиться "місяць або півтора".

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Переклад: Лесь Димань