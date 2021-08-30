Новий штам отримав назву "C.1.2".

В ПАР заявили про новий штам коронавірусу, який небезпечніший за "Дельту". Він накопичив додаткові мутації, в результаті чого при попаданні в організм людини він не викликає імунної відповіді. Більш того, штам нібито не боїться вакцини.

Про новий штам, який може серйозно вплинути на весь світ, повідомило видання ewn.

Вчені провели дослідження і з'ясували, що в Південній Африці понад 13% дорослих можуть заразитися новим штамом коронавірусу попри вакцинацію. Повідомлення про ризики вже передано ВООЗ.

Новий штам отримав назву "C.1.2". Вперше його виявили в травні в ПАР. Після цього вірус почав поширюватися, через місяць його виявили у пацієнтів в Англії та Китаї. У серпні штам знайшли у людей в семи з дев'яти провінцій Південної Африки, а також у Ботсвані, Демократичній Республіці Конго, Маврикії, Новій Зеландії та Португалії, а також у Швейцарії.

Читайте такожВООЗ і ЮНІСЕФ закликають країни не закривати школи на карантинКатрін Шіперс, одна з провідних авторів дослідження, вказала, що новий варіант міг накопичити в собі додаткові мутації, які ймовірно і дозволили уникнути імунної відповіді.

Дослідники вважають, що новий штам нібито не боїться вакцини.

Заступник генерального директора Міністерства охорони здоров'я Анбан Піллей сказав, що поширеність нового варіанту в пробах, які були протестовані, на даному етапі дуже низька. Однак новий штам все одно викликає у дослідників серйозні побоювання.

"C.1.2" демонструє "небезпечні комбінації мутацій", які можуть підвищити небезпеку штаму шляхом його здатності до самовідтворення, відзначають дослідники.

Наразі вчені продовжують працювати над вивченням нового штаму. За словами дослідників, мутація вірусу вимагає більш детальних аналізів. Тому панікувати та говорити про те, що "C.1.2" стане глобальною проблемою, досить рано.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що число померлих від COVID-19 у світі перевищило 4,5 мільйона осіб.

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Автор: Поліна Кузенко