Обійми можуть покращити психологічне і фізичне здоров'я, і для цього не обов'язково обійматися з людьми.

В часи соціального дистанціювання й відмови від контактів туга за фізичною близькістю і обіймати тільки зростає. Дослідники з'ясували, що відбувається з людським тілом після 20 секунд в обіймах.

Як пише Die Welt, такі контакти змушують людей відчувати довіру, симпатію, безпеку і спокій. Це добре впливає на психологічне і фізичне здоров’я. Вчені допускають, що обійми можуть навіть певною мірою допомогти організму захищатися від хвороб.

Читайте такожВ Уельсі недоношене немовля врятували обійми брата-близнюкаПісля них тіло виділяє сигнальні речовини, які називають "гормонами щастя". Окситоцин, наприклад, має заспокійливу дію, допомагає скоротити стрес і зміцнити міжлюдські зв'язки. Згідно з дослідженням Американської психосоматичної спільноти, підвищений рівень окситоцину можна виявити у пар після 20 секунд обіймів. Однак, цієї зими на тлі коронавірусу розраховувати на обійми не доводиться.

На додачу, як зауважує Die Welt, що майже 17 мільйонів людей лише в Німеччині самотні. Однак, це не означає, що вони не можуть покращувати стан свого організму. Адже не обов'язково обійматися з людиною. Дослідження Університету Шевде у Швеції виявив позитивний ефект від обіймів з собаками. Також шведські вчені з'ясували, що якщо повільно і з насолодою щось їсти, то виділення окситоцину теж підвищується.

Бременський невролог Себастьян фон Берг взагалі радить не соромитися обійматися навіть з деревами.

"Це прозвучить смішно. Але щойно ви це зробите, що помітите приємне відчуття", - сказав він.

Читайте такожДепресія і тривожний розлад можуть провокувати розвиток онкозахворювань - вченіЧи існують ідеальні обійми між людьми? Ні! Тому що у кожного є власне відчуття бажаної близькості з іншими. Однак, вчені вважають, що деякі фактори все ж можуть дати підказки. Наприклад, дослідники з Університету Тохо в Японії простежили за серцебиттям немовлят під час обіймів з батьками. Виявилося, що обійми з "середнім тиском" найкраще заспокоюють як дитину, так і батьків. Однак, японські вчені не радять обійматися так довше 20 секунд, інакше малюк стане неспокійним.

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Переклад: Лесь Димань