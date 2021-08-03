Судячи з офіційних даних влади Санкт-Петербурга, "Епіваккорона" не знижує ймовірність захворіти скільки-небудь помітним чином.

Комітет з охорони здоров'я Санкт-Петербурга вперше в російській практиці представив дані про частку хворих коронавірусом серед щеплених різними вакцинами. З даних випливає, що російська вакцина "Епіваккорона" має невисоку ефективність.

Як повідомляє Naked Science, дані були надані у відповідь на запит депутата місцевого парламенту Бориса Вишневського.

Зазначається, що на 23 липня 2021 року в Санкт-Петербурзі повністю вакцинували досить невелику частину населення — 860 638 осіб. Це лише 16,8% населення.

Серед повністю вакцинованих коронавірусом заразилися: 1,64% серед щеплених "Спутником V", 6,07% — серед щеплених "Епіваккороною" і 0,89% — серед щеплених "Ковіваком". Комздрав не зазначив, за який період часу отримали ці цифри для різних вакцин. Однак відомо, що "Спутник" та "Епіваккорона" від зими використовують для вакцинації в Петербурзі, а ось "Ковівак" надійшов лише в кінці весни.

Надані дані дозволяють приблизно порівняти ефективність захисту "Спутника" та "Епіваккорони" — адже обидві ці вакцини в місті використовуються давно. Той факт, що серед повністю щеплених "Спутником" в 3,7 рази менше число хворих на Covid-19, показує: його захист явно більш дієвий.

У випадку "Епіваккорони" постає питання про те, чи дає вона такий захист взагалі. Так, між 23 січня і 23 липня 2021 року в Санкт-Петербурзі зареєстрували 196 665 випадків Covid-19 на майже 5,4 мільйона жителів. В цей же період там і прищепили більшість людей, пізніше врахованих в даних. Тобто серед популяції середня частка тих, у кого діагностували коронавірусну інфекцію, була лише 3,65% — набагато нижча частки хворих після двох щеплень "Епіваккороною".

Це не означає, що вакцина підвищує ймовірність заразитися. Річ у тому, що осіб молодше 18 років нею не прищеплюють, а у них ризик хворіти симптоматично (і тим самим потрапити в коронавірусну статистику) набагато нижчий, ніж в осіб старше 18 років.

Однак навіть з урахуванням цього фактора виходить, що "Епіваккорона" не знижує ймовірність захворіти скільки-небудь помітним чином.

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Раніше повідомлялось про травневу наукову роботу, цифри з якої показують, що захист від "Епіваккорони" або не існує, або настільки низький, що це неможливо виявити. Однак в сучасній Росії відсутні механізми виключення цієї непрацюючої вакцини з цивільного застосування.

У Росії сьогодні застосовують вакцини тільки вітчизняного виробництва. Таких в РФ поки що три -крім "Спутника V", це препарати" Епіваккорона "і"Ковівак".

Як повідомляв УНІАН, в Уфі працівники заводу, на якому виробляють "Спутник V", масово відмовилися щепитися цією вакциною.

Автор: Дмитро Захаров