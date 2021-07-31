Легковий автомобіль належить автотранспортному господарству МВС по Санкт-Петербургу.

У Пітері велосипедистка потрапила в лікарню з переломом носа після того, як врізалася у двері поліцейського автомобіля.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Life Shot.

На записі видно, як 27-річна дівчина їде вулицею Гороховою Адміралтейського району, як раптом з припаркованого автомобіля раптово починають виходити пасажири. У підсумку велосипедистка на швидкості в'їхала в задні двері.

Пізніше з'ясувалося, що легковий автомобіль належить автотранспортному господарству МВС по Санкт-Петербургу. Там вже почали службову перевірку.

Порушено адміністративне розслідування за статтею "Порушення ПДР, що спричинило заподіяння легкої або середньої тяжкості шкоди здоров'ю потерпілого".

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Автор: Денис Прядко